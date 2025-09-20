MLB: Blake Snell está en modo Cy Young en la parte final de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Se acercan los últimos juegos de la ronda regular en las Grandes Ligas 2025, y esto solo significa que el béisbol de octubre siempre exige; es más que exigente. Aún más cuando se trata de cada lanzador en postemporada, y este año Blake Snell está respondiendo con un nivel que roza la perfección.

El pelotero de 32 años está mostrando su mejor versión de la temporada en esta recta final del calendario en la que su equipo más lo necesita. La flamante adquisición del conjunto californiano es uno de los principales responsables de que su equipo se mantenga en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional.

El zurdo, conocido por su capacidad de dominar con rectas explosivas y una slider letal, se ha posicionado como un verdadero dolor de cabeza para sus rivales. Sus últimas actuaciones lo colocan como una de las piezas más determinantes en la lucha por avanzar en los playoffs de la MLB.

Blake Snell a ritmo de Cy Young

En sus dos aperturas más recientes, Snell ha lanzado 13 entradas completas en las que permitió apenas 4 imparables y ninguna carrera. Durante ese lapso, el as de rotación recetó 23 ponches y otorgó solo 4 boletos, una demostración de control, poder y confianza en el escenario de mayor presión.

Con estos números, el zurdo ha elevado su reputación como uno de los brazos más confiables de la postemporada. Su efectividad de 3.33 en playoffs refleja no solo solidez, sino también la capacidad de crecerse en los partidos donde cada lanzamiento puede definir un campeonato. Ese dominio le ha permitido mantener a raya a ofensivas poderosas y darle a su equipo la ventaja competitiva que tanto necesitan en series cerradas.

Sin duda alguna, es de suma importancia para los Dodgers de Los Ángeles que Blake Snell mantenga este nivel en la lomita, con la finalidad de que cumplan con las expectativas de regresar a una nueva Serie Mundial y peleen por tener dos títulos de campeones de forma consecutiva.