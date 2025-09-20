MLB: Ellos son los dos mejores brazos criollos en el 2025 (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

Jesús Luzardo, lanzador zurdo de los Phillies de Philadelphia, tiene serias credenciales para ser considerado como el mejor abridor venezolano de la temporada 2025 en las Grandes Ligas. Con récord de 14 victorias y 7 derrotas, Luzardo ha sido una pieza clave en la rotación de los Phillies. Su efectividad de 4.08 lo ubica entre los mejores 35 abridores de la liga, mientras que sus 206 ponches lo colocan en el sexto lugar general.

El siniestro exhibe un WHIP de 1.25 refleja un sólido control del juego, y su tasa de ponches por cada nueve entradas (K/9) supera los 10.9, una mejora respecto a su promedio de 9.7 en 2023. Además, ha registrado ocho aperturas con al menos ocho ponches, mostrando consistencia en su dominio.

Comparado con su campaña del 2023 (la mejor hasta ahora), donde terminó con 10-10 y 208 ponches, Luzardo ha incrementado su eficiencia en victorias y ha mantenido su capacidad de ponchar, a pesar de permitir un poco más de daño en casi el mismo número de entradas de ese año, lo que lo convierte en el abridor venezolano más destacado del año.

Suárez lidera en salvamentos y efectividad en situaciones críticas

Robert Suárez, cerrador de los Padres de San Diego, ha tenido una temporada histórica. Con 39 juegos salvados (el mejor registro en la Liga Nacional) una efectividad de 3.02, Suárez ha sido el cerrojo perfecto para su equipo. Su WHIP de 0.94 está igualado como el sexto mejor de todo el viejo circuito entre los lanzadores con al menos 60 cotejos disputados, y su tasa de éxito en oportunidades de salvamento supera el 85%.

Destaca su racha de 20.1 entradas consecutivas sin permitir carreras entre abril y mayo, y su capacidad para lograr salvamentos de más de tres outs, con siete juegos en los que fue requerido para más de una entrada, igualando marcas históricas del club.

Para Suárez, viene marcando la mejor temporada en su carrera, liderando también la Liga Nacional en juegos terminados con 53, a dos de su tope personal en 2024.