|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|1
|2
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|4
|2
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|3
|2
|Entradas
|WSH
|NYM
|1º
|Daylen Lile batea rodado batea para out forzado, segunda base Jeff McNeil a campo corto Francisco Lindor. James Wood anota Josh Bell out en 2da. Daylen Lile a 1ra.
|1
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Wood LF
|1-0
|1
|0
|0
|.253
|C. Abrams SS
|2-0
|0
|0
|0
|.263
|J. Bell 1B
|2-1
|0
|0
|0
|.233
|D. Lile DH
|2-0
|0
|0
|1
|.284
|R. Hassell III CF
|2-0
|0
|0
|0
|.235
|D. Crews RF
|2-1
|1
|0
|0
|.216
|R. Adams C
|2-1
|1
|0
|0
|.194
|B. House 3B
|2-1
|0
|0
|0
|.239
|N. Nuñez 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.194
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cade Cavalli
|3.0
|0
|3
|1
|46-30
|4.43
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|2-1
|0
|0
|0
|.269
|J. Soto RF
|1-0
|0
|0
|0
|.265
|P. Alonso 1B
|2-1
|0
|0
|0
|.273
|B. Nimmo LF
|2-0
|0
|0
|0
|.261
|S. Marte DH
|1-0
|0
|0
|0
|.276
|J. McNeil 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.253
|F. Alvarez C
|1-1
|0
|0
|0
|.258
|B. Baty 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.254
|C. Mullins CF
|1-0
|0
|0
|0
|.218
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nolan McLean
|3.2
|1
|4
|5
|75-47
|1.31
|
Washington
|
NY Mets
|4
|H
|3
|0
|HR
|0
|4
|TB
|4
|2
|DEB
|4
|
Washington
|
NY Mets
|1
|K
|5
|30
|ST
|47
|3
|H
|4
|1
|BB
|1
|
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Nationals
|1
|2
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|4
|2
|Mets
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|3
|2
|Entradas
|WSH
|NYM
|alta
|1º
|Daylen Lile batea rodado batea para out forzado, segunda base Jeff McNeil a campo corto Francisco Lindor. James Wood anota Josh Bell out en 2da. Daylen Lile a 1ra.
|1
|0
