Play by Play

Play by Play

ATL 6
DET 5


CLE 6
MIN 0


Pre-Game
CLE
MIN
WSH 3
NYM 0
B: 2
S: 2
O: 2
Pre-Game
CHC 0
CIN 0
Pre-Game
ATH 0
PIT 0
Pre-Game
BOS 0
TB 0
Pre-Game
MIA 0
TEX 0
Pre-Game
NYY 0
BAL 0
Pre-Game
SEA 0
HOU 0
Pre-Game
TOR 0
KC 0
Pre-Game
SD 0
CWS 0
Pre-Game
MIL 0
STL 0
Pre-Game
LAA
COL
Pre-Game
PHI 0
AZ 0
Pre-Game
SF
LAD

WSH
62-92 (.403)
3
Alta 4th 2 outs
0

NYM
80-74 (.519)
Nasim Nuñez

AL BATE

Nasim Nuñez (2B)
1 - 0
Nolan McLean

LANZA

Nolan McLean
3.2 IP, 1 CL, 5 K, 75 NP
Bolas:
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
en bases: 1B: Brady House 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4 5
5
En juego, out(s)
Curveball 80 MPH.
Rotación:0RPM
4
Strike cantado
Sinker 94.4 MPH.
Rotación:2.092RPM
3
Bola mala
Sweeper 84.7 MPH.
Rotación:2.919RPM
2
Strike cantado
Sinker 92.3 MPH.
Rotación:2.078RPM
1
Bola mala
Sinker 92.9 MPH.
Rotación:2.031RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
1 2 0 - - - - - 3 4 2
0 0 0 - - - - - 0 3 2
Entradas WSH NYM
Daylen Lile batea rodado batea para out forzado, segunda base Jeff McNeil a campo corto Francisco Lindor. James Wood anota Josh Bell out en 2da. Daylen Lile a 1ra. 1 0
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Wood LF 1-0 1 0 0 .253
C. Abrams SS 2-0 0 0 0 .263
J. Bell 1B 2-1 0 0 0 .233
D. Lile DH 2-0 0 0 1 .284
R. Hassell III CF 2-0 0 0 0 .235
D. Crews RF 2-1 1 0 0 .216
R. Adams C 2-1 1 0 0 .194
B. House 3B 2-1 0 0 0 .239
N. Nuñez 2B 1-0 0 0 0 .194




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Cade Cavalli 3.0 0 3 1 46-30 4.43
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 2-1 0 0 0 .269
J. Soto RF 1-0 0 0 0 .265
P. Alonso 1B 2-1 0 0 0 .273
B. Nimmo LF 2-0 0 0 0 .261
S. Marte DH 1-0 0 0 0 .276
J. McNeil 2B 0-0 0 0 0 .253
F. Alvarez C 1-1 0 0 0 .258
B. Baty 3B 1-0 0 0 0 .254
C. Mullins CF 1-0 0 0 0 .218




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nolan McLean 3.2 1 4 5 75-47 1.31

Washington
NY Mets
4 H 3
0 HR 0
4 TB 4
2 DEB 4

Washington
NY Mets
1 K 5
30 ST 47
3 H 4
1 BB 1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 92 62 .597 - W1
Mets 80 74 .519 12.0 W2
Marlins 74 80 .481 18.0 W4
Braves 72 83 .465 20.5 W7
Nationals 62 92 .403 30.0 L5
Probabilidad de ganar
81 %
4 parte alta
(B:2 S:2 O:2)

Washington 3 - 0 NY Mets
Datos del encuentro
Estadio: Citi Field
Localidad: Flushing, New York
El clima: Sunny, 74 ºF
Capacidad: 42.136
Árbitros:
Home Plate: Jeremie Rehak
1era base: John Tumpane
2da base: Chris Conroy
3era base: Brennan Miller
ATL 6
DET 5


CLE 6
MIN 0


Pre-Game
CLE
MIN
Alta 4th ver en vivo
WSH 3
NYM 0
B: 2
S: 2
O: 2
Pre-Game
CHC 0
CIN 0
Pre-Game
ATH 0
PIT 0
Pre-Game
BOS 0
TB 0
Pre-Game
MIA 0
TEX 0
Pre-Game
NYY 0
BAL 0
Pre-Game
SEA 0
HOU 0
Pre-Game
TOR 0
KC 0
Pre-Game
SD 0
CWS 0
Pre-Game
MIL 0
STL 0
Pre-Game
LAA
COL
Pre-Game
PHI 0
AZ 0
Pre-Game
SF
LAD
Washington Nationals
62-92 (.403)
3
Alta 4th
2 outs
0
New York Mets
80-74 (.519)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Wood LF 1-0 1 0 0 .253
C. Abrams SS 2-0 0 0 0 .263
J. Bell 1B 2-1 0 0 0 .233
D. Lile DH 2-0 0 0 1 .284
R. Hassell III CF 2-0 0 0 0 .235
D. Crews RF 2-1 1 0 0 .216
R. Adams C 2-1 1 0 0 .194
B. House 3B 2-1 0 0 0 .239
N. Nuñez 2B 1-0 0 0 0 .194




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Cade Cavalli 3.0 0 3 1 46-30 4.43
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 2-1 0 0 0 .269
J. Soto RF 1-0 0 0 0 .265
P. Alonso 1B 2-1 0 0 0 .273
B. Nimmo LF 2-0 0 0 0 .261
S. Marte DH 1-0 0 0 0 .276
J. McNeil 2B 0-0 0 0 0 .253
F. Alvarez C 1-1 0 0 0 .258
B. Baty 3B 1-0 0 0 0 .254
C. Mullins CF 1-0 0 0 0 .218




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nolan McLean 3.2 1 4 5 75-47 1.31
Probabilidad de ganar
81 %
4 parte alta (B:2 S:2 O:2)

Washington 3 - 0 NY Mets

Washington
NY Mets
4 H 3
0 HR 0
4 TB 4
2 DEB 4

Washington
NY Mets
1 K 5
30 ST 47
3 H 4
1 BB 1
Nasim Nuñez

AL BATE

Nasim Nuñez (2B)
1 - 0

LANZA

Nolan McLean
3.2 IP, 1 CL, 5 K, 75 NP
Nolan McLean
Bolas:
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
en bases: 1B: Brady House 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4 5
5
En juego, out(s)
Curveball 80 MPH.
Rotación:0RPM
4
Strike cantado
Sinker 94.4 MPH.
Rotación:2.092RPM
3
Bola mala
Sweeper 84.7 MPH.
Rotación:2.919RPM
2
Strike cantado
Sinker 92.3 MPH.
Rotación:2.078RPM
1
Bola mala
Sinker 92.9 MPH.
Rotación:2.031RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Nationals 1 2 0 - - - - - 3 4 2
Mets 0 0 0 - - - - - 0 3 2
Entradas WSH NYM
alta Daylen Lile batea rodado batea para out forzado, segunda base Jeff McNeil a campo corto Francisco Lindor. James Wood anota Josh Bell out en 2da. Daylen Lile a 1ra. 1 0
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 92 62 .597 - W1
Mets 80 74 .519 12.0 W2
Marlins 74 80 .481 18.0 W4
Braves 72 83 .465 20.5 W7
Nationals 62 92 .403 30.0 L5
Datos del encuentro
Estadio: Citi Field
Localidad: Flushing, New York
El clima: Sunny, 74 ºF
Capacidad: 42.136
Árbitros:
Home Plate: Jeremie Rehak
1era base: John Tumpane
2da base: Chris Conroy
3era base: Brennan Miller

Ver más

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos La Rinconada Jose Ramirez Aaron Judge Jonroneros
Sabado 20 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)