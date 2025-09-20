MLB: ¿Geraldo Perdomo tiene las credenciales ofensivas de un MVP?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de las Grandes Ligas vive un momento estelar con la irrupción de nuevos talentos que marcan diferencia en cada una de sus organizaciones. Entre ellos destaca el dominicano Geraldo Perdomo, quien ha firmado una temporada brillante en la Liga Nacional con los Arizona Diamondbacks, al punto de que puede ser considerado como un serio candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP).

El pelotero de 25 años se ha convertido en una de las principales figuras de su franquicia con el paso del tiempo. Su combinación de poder, velocidad y disciplina en el plato le ha permitido ser una de las caras jóvenes y latinas más importantes en la Major League Baseball.

En 152 juegos disputados en lo que va del 2025, Perdomo acumula números de élite: 19 cuadrangulares, 26 bases robadas y un wRC+ de 138, cifras que reflejan un rendimiento ofensivo sobresaliente. Además, su aporte global se mide en un fWAR de 6.7, lo que lo ubica en la sexta posición entre todos los jugadores de la liga, una estadística que respalda su impacto integral en el terreno.

¿Geraldo Perdomo tiene oportunidad al MVP?

El debate sobre el MVP de la Liga Nacional ha estado casi cerrado durante gran parte de la campaña, pero la consistencia de Perdomo lo posiciona como un gran candidato hacia el futuro si logra mejorar con el pasar del tiempo.

El principal candidato es la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, pero si este siguiera en la Liga Americana como cuando debutó con los Angels, hubieran acaparado las miradas; la campaña del dominicano demuestra que su nombre es uno de los que pueden estar en la conversación.

Finalmente, Geraldo Perdomo tiene todo en sus manos para culminar una de sus mejores temporadas en el mejor béisbol del mundo y, al mismo tiempo, dejar en claro que cuenta con todo el calibre de un MVP, ya sea para este 2025 o en el futuro cercano.