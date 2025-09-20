MLB: Gleyber Torres consigue esta cifra redonda ante los Bravos de Atlanta

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los mejores movimientos que realizaron los Tigres de Detroit para esta temporada 2025 de la Major League Baseball fue la contratación del segunda base venezolano Gleyber Torres. Su talento, jerarquía y adaptación a esta organización le han ayudado a reencontrarse con su mejor versión y su hazaña de este segundo de la serie ante los Bravos de Atlanta así lo respalda.

El pelotero de 28 años recordará este sábado 20 de septiembre como uno de los momentos más especiales de su carrera. El criollo llegó a la cifra de los 1.000 imparables en su trayectoria en las Grandes Ligas, en el compromiso que se está efectuando en el Comerica Park ante el conjunto de Georgia liderado por su compatriota Ronald Acuña Jr.

Desde su debut en 2018 con los Yankees de Nueva York, Torres ha mostrado un crecimiento sostenido, tanto en poder como en contacto. Su llegada a esta cifra redonda refleja la combinación de disciplina, talento y capacidad de adaptación que lo ha convertido en un referente venezolano en la MLB.

Gleyber Torres hace historia en MLB

Este sencillo llegó en el tercer episodio de un encuentro que sigue en curso. Ante los lanzamientos del abridor Joey Wentz, el criollo conectó la pelota por todo el jardín central y alcanzó la satisfacción de continuar escribiendo su historia en Las Mayores.

Más allá de la cifra redonda, Torres atraviesa un momento importante en su carrera, con aspiraciones de seguir sumando récords individuales y colectivos. Además, sabe que, si logra cerrar la temporada con un protagonismo estelar, esto lo ayudará a conseguir un contrato de varios años y de una gran cantidad de dinero, ya sea con Detroit o con otra organización.

Finalmente, haber alcanzado los 1.000 hits no solo representa un motivo de orgullo personal para Gleyber Torres, sino que también sirve para su propia motivación de cara a convertirse en una verdadera leyenda venezolana en el mejor beisbol del mundo.