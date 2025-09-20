MLB: Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 20 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball no se detienen para regalarles nuevos espectáculos durante este fin de semana y con alta presencia venezolana. En la jornada de este sábado 20 de septiembre, tres abridores venezolanos suben a la lomita en busca de una nueva victoria para sus organizaciones y, al mismo tiempo, mejorar sus registros individuales en lo que va de esta temporada 2025.

Los protagonistas de este artículo son los derechos Keiber Montero (Tigres de Detroit), Yoendrys Gómez (Chicago White Sox) y Germán Márquez (Colorado Rockies). Cada uno tendrá que seguir demostrando todo su talento y otorgar los resultados deseados en esta recta final de la ronda regular.

Abridores venezolanos – MLB

Keiber Montero, de 25 años, sigue en la búsqueda de consolidarse como uno de los brazos más importantes en la rotación de Detroit. En esta oportunidad, tendrá que enfrentar a los Bravos de Atlanta de su compatriota Ronald Acuña Jr. en el Comerica Park. Durante el 2025, acumula un récord de 5 victorias y 3 derrotas, con una efectividad de 4.32. En 18 apariciones, ha trabajado 83.1 innings y ha recetado 63 ponches.

Por otro lado, el joven Yoendrys Gómez se ha convertido en uno de los brazos fijos de la rotación abridora de su equipo en las últimas semanas y su principal objetivo es mantenerse con este puesto para el futuro. En esta nueva apertura, subirá a la lomita para enfrentar a los Padres de San Diego del también venezolano Luis Arráez en el Rate Field.

Sus números en lo que va del año reflejan 3 triunfos y 2 caídas, con una efectividad de 4.91 en 19 presentaciones. A lo largo de 51.1 entradas, el derecho suma 49 ponches, por lo que debe mejorar drásticamente en estas últimas prestaciones para cerrar con las mejores sensaciones.

Por último, Germán Márquez es el más experimentado, con 10 años de experiencia en la Gran Carpa. El serpentinero de 30 años llega a este compromiso con la finalidad de enfrentar a los Ángeles Angels en el Coors Field. En lo que va de zafra, exhibe marca de 3 ganados y 14 perdidos, acompañado de una efectividad elevada de 6.73. En 23 juegos, ha completado 115.0 innings con 77 abanicados, intentando cerrar con mayor consistencia un año para el olvido tanto en lo individual como en lo colectivo.

Finalmente, no cabe duda de que Venezuela siempre tiene que estar presente en las grandes jornadas de la Major League Baseball. Estos tres venezolanos serán varios de los protagonistas criollos que salgan al terreno de juego para hacer historia en este 2025.