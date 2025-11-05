De Dominicana a La Rinconada: Germán González explica su regreso, la verdad sobre el peso y Negrita Hermosa

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web sintió un gran privilegio al sostener una amena conversación con el jinete profesional Germán González, quien tiene un compromiso de monta en el 5y6 nacional. Más allá de su compromiso con la yegua Negrita Hermosa, el encuentro brindó la ocasión para recopilar recuerdos, impresiones, anécdotas y parte de la historia de este gran jinete.

Regreso y Oportunidad con Negrita Hermosa: La Rinconada Reunión 43

González inició su intervención con un saludo a toda la afición hípica y a los medios, para luego confirmar su reaparición: "Estamos listos para reaparecer con la yegua Negrita Hermosa del entrenador Yorvis Villamizar."

El jinete tuvo la oportunidad de trabajar a la yegua este mismo miércoles y la sintió en óptimas condiciones. "De verdad, no entiendo por qué está llegando entre las últimas. Considero que al quitarle todos los implementos, pudiera tener como resultado que ella me entienda mucho mejor", afirmó el profesional, lo que muestra gran confianza en revertir la suerte del ejemplar.

Recuerdos de la Última Victoria en La Rinconada

Al ser consultado sobre su triunfo más reciente en el óvalo caraqueño, González recordó al ejemplar Mendel: "La última victoria mía fue con el caballo Mendel, propiedad del Stud Feralico, y lo hicimos muy bien si tomamos en cuenta que era un caballo que venía de carreras no muy buenas. Ese día se nos presentó la carrera y ganamos."

La Experiencia Internacional y el Factor Peso

Germán González confirmó su regreso a Venezuela luego de no montar desde el año 2015. El jinete cumplió campaña en República Dominicana durante aproximadamente tres años, donde compartió con destacados jinetes, incluso con profesionales de Puerto Rico que viajaban a participar en pruebas selectivas.

"Compartí con dichos jinetes en un recinto donde pude alcanzar varios triunfos, y realmente me vine por el tema del peso," explicó González. En aquel hipódromo, el profesional debía pesar entre 48 y 50 kilos, mientras que en Caracas el peso resulta mucho más cómodo. "Aquí en Caracas es mucho más confortable, pues mí peso natural oscila entre 49 y los 50 kilos, lo que quiere decir que no me tengo que rebajar ni desgastar físicamente", concluyó.

Al consultarle a Germán González sobre los campeones que tuvo la oportunidad de montar, el jinete destacó de manera especial a Stillwater.

"De verdad que uno de los mejores ejemplares clásicos fue Stillwater," afirmó González. "Tuve el honor de ganarla en seis oportunidades y por eso la llamaban la tordilla de hierro, pues fue capaz de ganar con jinetes como Douglas Valiente, 'Puma' Rodríguez y muchos otros que no podría nombrar ahora." González destacó la longevidad de la campeona, recordando que la yegua ganó más de treinta carreras en su trayectoria.

Cierre y Agradecimiento al Hipismo Nacional

Desde la redacción de Meridiano Web, deseamos al profesional la mayor de las suertes y el éxito en esta nueva etapa, con la esperanza de que todo salga bien.

González, por su parte, agradeció la oportunidad y envió un mensaje especial: "Gracias a ustedes y, en especial, al Superintendente Antonio Álvarez, por esta gran oportunidad que me da para reaparecer en el hipódromo La Rinconada y también por la gran labor que realiza con todo el hipismo." El jinete concluyó con optimismo: "Me llena de orgullo, ya que se nota el cambio y no tiene nada que envidiar a los óvalos del exterior. Esto está de maravilla y más adelante seguro estará mejor."