“Vuelve el jinete de Stillwater”: La leyenda hípica protagonizará la reunión 43 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La emoción se apodera de la afición hípica nacional. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) hizo pública la tarde de ayer la programación oficial para una nueva jornada de carreras, que contempla un total de trece (13) interesantes competencias en el óvalo de La Rinconada.

La jornada, esperada con gran expectativa, confirma el sostenido esfuerzo de las autoridades hípicas. Durante el año, esta gestión se ha caracterizado por implementar políticas dirigidas a elevar el nivel del espectáculo, tales como la autorización para la importación de ejemplares de calidad, el significativo aumento en la cuantía de los premios y el acondicionamiento integral de las instalaciones. Todos estos elementos buscan afianzar un espectáculo de alto rendimiento y atractivo.

El Regreso del "Amarillo": La Rinconada Reunión 43

Un detalle trascendental en esta nueva era hípica es la apertura a los profesionales que formaron parte de épocas doradas. En la reunión 43, la afición celebrará el regreso del jinete Germán González, conocido popularmente como “El Amarillo”. González, figura estelar que alcanzó múltiples triunfos y compartió pista con leyendas como Tovar, Valiente, Torrealba y Parra, entre otros que esta listo para retomar su actividad.

El palmarés de Germán González es notable. Cosechó numerosas victorias, un hito que lo convirtió en el primer campeón a nivel nacional en alcanzar la estadística general. Su talento lo llevó a conducir a algunos de los ejemplares más memorables del hipismo venezolano, como la célebre Stillwater, además de Bratislava, Madrileña, Manabí, Magic Princess, entre otros corredores que le aseguraron triunfos muy significativos en la historia de La Rinconada.

Debut con "Negrita Hermosa": Primera Válida 5y6 nacional

González prepara su reaparición oficial precisamente en el marco de esta reunión 43. Su primera monta se concreta a la altura de la Primera Válida para el popular juego del 5y6. Esta carrera especial reúne a yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, debutantes o no ganadoras, sobre un recorrido de 1.300 metros.

El jinete legendario tendrá la responsabilidad de guiar a la yegua Negrita Hermosa, una presentada del entrenador Yorvis Villamizar. Esta tresañera, hija de Deliberately en Maria Candela (por Big Prairie), busca su primera victoria profesional, luego de diez (10) actuaciones sin conseguir el triunfo. El retorno de “El Amarillo” a la silla de una potra en busca de su primer lauro añade un matiz de épica y expectativa a la jornada dominical.

Trabajos previos: La Rinconada

Su último trabajo realizado fue el pasado jueves 30 de octubre, donde marcó parciales de 14,3 26,3 39 (600) 52,1 2p 66,2/81,4// cómoda con remete de 12 en pelo. Informó la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).