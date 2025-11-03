El mejor café de Colombia reaparece este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa se eleva en el entorno hípico luego de que el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) divulgara el programa de la reunión 43. La jornada, pautada para el próximo domingo 9 de noviembre, contempla un total de 13 competencias y la activación del popular 5y6 nacional a partir de la octava carrera. Entre los nombres que capturan la atención de la afición, destaca el reaparecido Juan Valdez (USA).

Regreso de Lujo: La Rinconada Reunión 43 Caballo Importado

El purasangre, un vientre importado, exhibe un pedigrí de alto nivel. Hijo del semental Medaglia D'Oro en Baffled, por Distorted Humor, nació el 11 de mayo de 2020. Su trayectoria económica en el mercado estadounidense resulta notable: lo adquirieron como Yearling en 2021 por $225.000, y dos años más tarde se subastó en Gulfstream Park por la impresionante cifra de $900.000. Finalmente, lo compraron en Keeneland en 2024 por $18.000, con el objetivo de iniciar una campaña competitiva en el óvalo de La Rinconada.

Su debut en el principal escenario hípico venezolano lo concretó de forma contundente y memorable. Juan Valdez demostró su calidad al ganar por 22 cuerpos de ventaja, registrando un tiempo de 72.1 segundos para los 1.200 metros.

Posteriormente, el ejemplar enfrentó un reto mayor al inscribirse el pasado 13 de abril de 2025 en el XIV Clásico "Federico Carmona Perera" (GII). En esta exigente competencia, el caballo arribó cuarto. Esta actuación resulta meritoria si se considera que Juan Valdez confrontó problemas al momento de darse la partida, un factor que indudablemente afectó su desempeño.

Yunta por más victorias: La Rinconada Caballo Importado

Este regreso a la arena caraqueña no constituye una actuación cualquiera; simboliza la superación y el potencial de un pura sangre de pedigrí estelar. El equipo de cuadra, encabezado por Carlos Luis Uzcátegui, logró solventar los detalles físicos que marginaron a Juan Valdez de las pistas tras su meritorio cuarto lugar en el Clásico Federico Carmona Perera. Ahora, con la monta de Robert Capriles, este caballo buscará retomar el camino del triunfo.

Su participación en la reunión 43 se convierte en un punto focal para la afición, que espera revivir la espectacular demostración de poder que Juan Valdez exhibió en su memorable debut en La Rinconada. El hipismo venezolano aguarda con expectación esta reaparición, que añade calidad y dramatismo a la jornada dominical.

Cabe destacar que en esta ocasión al zaino de cinco años le corresponde salir por el puesto de pista dos, en una carrera especial para caballos nacionales e importados de cinco años, ganadores de una carrera en recorrido de 1.100 metros y por un premio a repartir de $20.800.