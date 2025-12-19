El joven entrenador que seduce Europa y Sudamérica para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol sudamericano no suele formar entrenadores que llamen tanto la atención en solo un año. Generalmente suele llevar un tiempo para considerarlos una verdadera joya. Sin embargo, hay un joven dirigente que termina su proceso en Brasil y seduce a equipos como Real Madrid y Club América.

Esa joven figura de la táctica es nada más y nada menos que Davide Ancelotti. El hijo de Carletto está en proceso de culminar su contrato con el Botafogo; mientras equipos importantes de Europa y Sudamérica se pelean por contar con sus servicios de cara al inicio del 2026.

Davide en solo 33 encuentros registró: 15 victorias, 10 empates y 8 derrotas para sumar 55 puntos; dejó al Botafogo en la sexta posición del Brasileirao 2025. Está en la Fase 2 de la Copa Libertadores con una plantilla golpeada por el Mundial de Clubes y sin muchas de sus figuras de la temporada anterior.

¿Cuáles son los clubes que siguen a Davide Ancelotti de Sudamérica y Europa?

Davide Ancelotti solo tuvo 33 encuentros con el Botafogo y la imagen que dejó fue importante. Equipos como Fiorentina y Real Sociedad están analizando la situación y tratando de convencerle para asumir el puesto en 2026 para salvar sus respectivas temporadas actuales.

Por otra parte, la opción del Real Madrid surgió en las últimas horas al conocer que rescindía el contrato con el club brasileño. La situación de Xabi Alonso en teoría es insostenible por los dirigentes del equipo blanco; que verían a Davide como una opción que conoce la casa y a los jugadores.

Para finalizar, desde México el Club América estaría por enviar una oferta al joven entrenador. Como también desde Colombia el Atlético Nacional vería con buenos ojos contar con un entrenador que como asistente ganó la Champions League en dos ocasiones y revolucionaría el fútbol cafetero.