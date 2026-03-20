David Guetta en Venezuela 2026: El DJ podría regresar al país con "The Monolith"

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El DJ David Guetta podría pisar Venezuela con su espectáculo The Monolith Tour, luego de unas recientes declaraciones de los productores Omar Enrique y Omar Acedo en una rueda de prensa.

La cartelera de espectáculos internacionales para el segundo semestre del año promete grandes nombres como el de Guetta, quien tiene una de las producciones más ambiciosa y tecnológica hasta la fecha con su show.

El fin de una espera de 13 años

David Guetta se presentó en Venezuela en dos oportunidades, 2010 y 2013, siendo la última vez en el campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar en Caracas con su gira Nothing but the Beat 2.0.

A sus 58 años, el DJ ha marcado la música con sus creaciones y colaborando con artistas como Rihanna y Ariana Grande, entre muchas otras. Su huella en la industria en imborrable, y el país puede ser una de las sedes de su recorrido por el mundo.

Para esta futura visita la experiencia estaría centrada en su sello Future Rave, un movimiento que ha redefinido el sonido de los festivales más importantes del mundo, como Tomorrowland y Ultra Music Festival.

¿Qué es "The Monolith"?

"The Monolith" es toda una infraestructura diseñada para estadios que redefine el estándar de los shows en vivo. Destacada por una inmersiva experiencia audiovisual.

El show centraliza su producción en una estructura 3D tipo monolito, luces láser y pantallas LED,

Grandes nombres para el segundo semestre

Además de David Guetta, Omar Enrique y Omar Acedo revelaron otros nombres como Guns N’ Roses y Romeo Santos. Sin embargo, los organizadores mantienen los detalles logísticos y la fecha exacta bajo reserva.