Shakira expresa su emoción por el reciente triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial

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Lluvia de felicitaciones cayó sobre Venezuela tras ganar el primer título en el Clásico Mundial de Beisbol, y Shakira no fue la excepción.

En un encuentro con varias celebridades para promocionar el lanzamiento de su nueva línea de productos ISIMA, la cantante colombiana se reunió con Elena Rose para compartir unas palabras sobre el evento privado.

Shakira emocionada por Venezuela

La intérprete de “Me lo merezco” que estuvo presente en la final contra la selección de Estados Unidos, usó una gorra de Venezuela para la velada.

En sus historias de Instagram no dudó en mostrar el grato momento junto a la estrella de la música latina, quien mostró su felicidad por el triunfo.

“Supiste que somos campeones mundiales”, comentó la criolla. “Estoy feliz por Venezuela, ¡qué maravilla!”, expresó Shakira dejando ver su emoción por el país con una sonrisa.

El evento de privado de Shakira

Shakira preparó un evento para su marca ISIMA con mujeres empoderadas de la industria del entretenimiento Natti Natasha, Lele Pons, Nadia Ferreira, Zhamira, Elena Rose y La Joaqui, en una velada íntima para probar sus nuevos productos de belleza y cuidado personal.

El lugar estuvo repleto de detalles para recrear el mundo inmersivo de ISIMA, donde las invitadas tuvieron la oportunidad no solo de interactuar con la cantante, sino compartir un encuentro ameno.

En redes sociales presumieron de su fantástica velada, de los productos y lo bien que la pasaron.