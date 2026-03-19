Sin Bandera expande su "Escenas Tour" por varios estados de Venezuela

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El romanticismo de Sin Bandera no solo vuelve a la capital, sino que se extenderá por todo el territorio Venezolano. Tras tres años de espera desde su última e inolvidable presentación, Leonel García y Noel Schajris confirman que su regreso en junio de 2026, llevando su aclamado “Escenas Tour” a las principales regiones del país.

Atendiendo al llamado de sus seguidores en el interior, la producción ha confirmado que Venezuela contará con tres paradas magistrales.

¿Dónde se presentará Sin Bandera?

Caracas: En la Terraza del CCCT (Domingo 14 de junio).

Maracaibo: (Lugar y fecha por confirmar).

Lechería: (Lugar y fecha por confirmar).

Esta expansión convierte al "Escenas Tour" en uno de los eventos musicales más importantes del año 2026, asegurando que el público de occidente y oriente también pueda disfrutar en vivo de los clásicos y el nuevo repertorio del dúo.

"Esencias Tour"

La organización ha confirmado que el proceso de la preventa para estas fechas comenzará de manera global para todo el país: fecha de inicio Lunes, 16 de marzo de 2026 a partir de las 10:00 am (Hora de Venezuela) a través de la plataforma exclusiva www.tuentradaweb.com.

Este espectáculo que ratifica la vigencia de Sin Bandera en el continente. Además de su recorrido por Venezuela, la gira visitará Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Costa Rica, Bolivia, Panamá y Perú. El show promete ser una velada única donde la nostalgia de sus himnos románticos y la frescura de su nuevo álbum se fundirán bajo las estrellas de las ciudades venezolanas.

El regreso de Sin Bandera no es solo un concierto, es el reencuentro de una generación con la banda. Con el “Escenas Tour” Leonel y Noel prometen velada dónde la nostalgia de sus clásicos y la frescura de su nuevo albúm se fundirán en una noche inolvidable bajo las estrellas de la ciudad de Caracas.

Para más detalles sobre las locaciones específicas en el interior del país y precios de las entradas, los interesados pueden seguir las cuentas oficiales en Instagram y X (Twitter) bajo el usuario @TuEntradaWeb y las redes sociales de los artistas @sinbandera.