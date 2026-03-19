La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°13

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 22 de marzo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:55 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Los ejemplares Feedstock y Rozagante (USA) encabezan la lista de favoritos de la cátedra para la jornada dominical

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Sivery Speed 12 Thunder White 6 Don Mario 5 Papa Estefano 3 Katire 2

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Feedstock 15 Barbarroja 9 El Pillín 6

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Rozagante (USA) 15 St Germain 8 Hollywood 2 Good Boy 2 Mr. Thunder 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Grand D' Oro (USA) 8 Divina Providencia (USA) 8 Bingo Bridie (USA) 8 Queen of Dragons 5

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Magneto 9 Emperifollado (USA) 7 More Than Galileo (USA) 6 Wicked Game 5 Inochi (ARG) 1

SEXTA VÁLIDA