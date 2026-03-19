Gaceta Hípica no deja dudas: Así quedó el cómodo ajuste de la gran opción previo al debut en el 5y6 dominical

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La jornada número 13 en el hipódromo La Rinconada consta de 12 pruebas, a realizarse el domingo 22 de marzo, a partir de la 1:25 p.m., una programación que, pese a la ausencia de clásicos, promete paridad y dividendos atractivos para la afición hípica.

La emoción del 5y6 Nacional alcanzará su clímax en la duodécima competencia de la tarde que forma parte de la programación . En esta sexta válida, un lote de yeguas nacionales e importadas de cinco años, ganadoras de 2 carreras(a excepción excluidas las de reclamo) medirá fuerzas en el tiro de 1.300 metros.

Yegua: Importada Debuta 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

La participante número 6 será la importada Lady Monique (USA), con la monta del jinete profesional Johan Aranguren, presentada por José Rafael Rojas quien reaparece al óvalo caraqueño.

La zaina cincoañera se perfila como primera favorita y la gran opción de Gaceta Hípica. Hará su debut en el principal óvalo venezolano y viene de cumplir campaña en el óvalo de Gulfstream Park con un total de 2 victorias para 14 actuaciones.

Su última actuación en la pista de Florida fue el día 7 de noviembre de 2025, un Claiming de $24.500, conducida por el jinete venezolano conocido como el “Súper Boy” Cipriano Gil en yunta con su compatriota Carlos Narvaez que fue capaz de arribar quinta.

Ajuste: La Rinconada

Este miércoles 18 de marzo, la nueva pupila del preparador Rojas ajustó 58’’2 para 800 metros, en pelo, se fue de manos en la partida, cómoda publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) por sus plataformas digitales.

Favoritas: Yeguas