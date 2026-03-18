Cronómetro encendido: Así queda el espectacular ajuste de la línea de Gaceta Hípica que buscará triunfar en el 5y6 dominical

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El deporte hípico nacional centrará su atención este domingo 22 de marzo en el óvalo de Coche para la décima tercera jornada del primer meeting.

La cartelera ofrece un total de 12 pruebas que, en esta ocasión no incluye eventos selectivos. La emoción del 5y6 Nacional arrancará formalmente en la séptima competencia, momento en el cual los apostadores buscarán los seis aciertos de la fama.

La novena de la cartelera, tercera válida, está reservada para caballos nacionales e importados de cuatro años, ganadores de una carrera, (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros y cuenta con una nómina de 10 participantes más un premio especial adicional de 27.040 dólares.

Ejemplar: Reaparece Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Entre los competidores inscritos se en encuentra el importado Rozagante (USA) (número 2), con la monta del jinete Jhonathan Aray y presentado por su nuevo entrenador Luis Peraza para los colores del Stud Don Rafael V.

El zaino estadounidense, reaparece luego de 63 días sin correr, al mismo tiempo se perfila como el primer favorito y la línea para Gaceta Hípica.

Su última actuación en la arena caraqueña fue el día domingo 18 de enero del presente año y fue capaz de llegar décimo a 17 cuerpos del victorioso Noqueador. Culminada la competencia, el entonces jinete Yaniel Caguado informó ante la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos que Rozagante corrió negado.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El martes 17 de marzo, el pupilo de Peraza galopó dos vueltas en silla, mientras que el día miércoles 18 de este mes ajustó 50’’4 para 800 metros, en pelo, al tiro, informado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Caballos