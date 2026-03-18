Ramón García Mosquera vuelve a la pista a hija del líder semental en victorias del actual meeting

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De las 12 competencias hípicas que se van a realizar este domingo 22 de marzo en el hipódromo La Rinconada, seis de ellas serán no válidas y comenzarán a partir de las 1:25 de la tarde, y no tendrán pruebas selectivas ni de grado en las mismas.

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En la tercera carrera no válida de la programación dominical que se va a correr el domingo con hora de partida a las 2:15 de la tarde, se ha reservado una prueba para yeguas nacionales o importadas de cuatro años, que son debutantes o no ganadoras en una distancia de 1.200 metros, hay un total de nueve inscritas, las cuales van a correr por un premio adicional especial de $27.040 a repartir.

Una de las yeguas que competirá en dicha prueba ha sido presentada por el entrenador Ramón García Mosquera y la ha sido colocado el número dos en el lomo, es la alazana de cuatro años, Belaia con la monta del jockey profesional Maykor Ibarra para el Stud Belaia, nacida en el Haras Alegría del propietario Cristián Hurtado.

La cuatroañera es hija del actual semental líder en la estadística de victorias del primer meeting, Champlain en la matrona Divina por Striding Out, la cual tiene una campaña sin victorias en seis presentaciones hasta los momentos.

Su última presentación fue el 7 de diciembre en recorrido de 1.200 metros donde finalizó onceava de la yegua argentina Benicia, con la monta del mismo Maykor Ibarra que regresa a su lomo para una prueba oficial.

Su trabajo más reciente lo realizó el pasado viernes 13 de presente mes en peslo con el mismo Ibarra con el cual dejó parciales de 17,2 /31,3 / 45,3 / 57,3 / 70 (1000) /83,2 /97,4. 4p / 113,3 / movida 100 final y respondió / remate de 12,2, indicó la División de tomatiempos del INH en su hoja de ajustes.