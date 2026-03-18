José Gilberto Hernández lo dijo: "En carrera de mucha velocidad, nuestro ejemplar logrará un buen remate para que esté en la pizarra del 5y6"

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El equipo de Meridiano Web se trasladó este miércoles 18 de marzo a las instalaciones del Hipódromo La Rinconada. Durante la jornada de ajustes matutinos, nuestros enviados especiales recopilaron información de primera mano y testimonios exclusivos de los jinetes y entrenadores que verán acción en la reunión número 13 este domingo 22 de marzo.

Los profesionales del entrenamiento y las fustas aprovecharon las condiciones del terreno para pulir las estrategias y confirmar el estado físico de sus ejemplares, con el firme objetivo de cruzar la meta en ganancia en la cartelera dominical.

El jinete profesional José Gilberto Hernández, quien se ha mostrado efectivo y es muestra de su arduo trabajo, constancia, perseverancia y disciplina.

El jockey conocido como el “Duro de Pasar”, fue entrevistado para este medio digital acerca de las condiciones atléticas de sus seis compromisos.

Entrevista en vivo: Jinete Compromisos R13 La Rinconada

José Gilberto, muchas gracias por la entrevista. Tienes un total de seis compromisos para la jornada dominical. Comienzas en la primera carrera con el ejemplar Pan de Azúcar.

-Un caballo que lo ha hecho muy bien. Va con un lote discreto y logrará su victoria con el favor de Dios.

Acto seguido en la segunda del programa, estarás nuevamente en el lomo de la yegua Franciss Rose.

-Es una yegua que llegó quinta en su anterior. Vamos a ligar que ella tenga una buena partida y buscaremos la intención desde el comienzo y así lograremos un remate abajo para que la yegua venga con fuerza y esté entre los mejores lugares.

En la quinta montarás a High Black Cat que reaparece luego de 98 días sin correr bajo la preparación de Gabriela Guarenas.

-Mira, un caballo que va a su reaparecida. Trataremos de venir de menor a mayor y buscaremos un buen remate abajo para así lograr la victoria.

Para la sexta del programa repites la monta de la yegua Madame Walker de Heli García Jr.

-Una yegua que anda bien en su condición. Ella irá en su velocidad detrás de las punteras y quien quita y conseguir su victoria.

Compromisos para el 5y6: La Rinconada

Para la jornada del 5y6 José Gilberto, en la segunda válida tendrá el compromiso con Leo Alessandro

-Hoy tuve la oportunidad de trabajar a este caballo. Lo llevé al aparato y lo hizo bien. Trataremos de venirnos de menor a mayor y este ejemplar haga una buena carrera.

Terminas tus compromisos con el veloz Esplendor en la tercera válida.

-Un caballo que en una oportunidad gané con él. Se encuentra en buenas condiciones y viene muy descansado. Lograremos un remate abajo para que el caballo esté en la pizarra.