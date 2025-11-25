Gabriela Guarenas: El nuevo talento femenino que se une a los entrenadores de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La presencia de las mujeres es un componente esencial en cualquier ámbito global, especialmente cuando aportan su preparación, pasión y dedicación a las labores que realizan. En la hípica venezolana, esta verdad se materializa con la inclusión de nuevos talentos.

Tal es el caso de Gabriela Alejandra Guarenas Lugo, una joven caraqueña, nacida el 23 de octubre de 2006, oriunda de la parroquia El Valle. Su formación profesional la realizó bajo la tutela del destacado entrenador Dany Pimentel, y se declara fiel admiradora de otro gran estratega, Antonio Bellardi.

Gabriela es una mujer venezolana con una formación integral. Paralelamente a su preparación como entrenadora, cursó estudios de Medicina Veterinaria. Este conocimiento académico le otorga una visión única, permitiéndole relacionar directamente la salud y el bienestar de los purasangres con su plan de entrenamiento y rendimiento deportivo, un enfoque que resulta muy beneficioso para la caballeriza.

Su conexión con el hipismo se remonta a toda su vida. Creció inmersa en este ambiente gracias a la afición de su padre, un "hípico de toda la vida". Esta cercanía constante con los purasangres desde la infancia fue lo que forjó e impulsó firmemente su vocación por el entrenamiento.

Debut en La Rinconada: Gabriela Guarenas Reunión 46

El debut oficial de Gabriela Guarenas como entrenadora está programado para la reunión 46 de carreras, un cartel compuesto por 12 emocionantes competencias sin clásicos ni selectivas, y con el popular 5y6 activo desde la séptima carrera.

Su estreno tendrá lugar en la primera carrera de la jornada, un evento especial reservado para ejemplares nacionales e importados de tres o más años, ganadores de una o dos carreras.

En esta ocasión, Gabriela tendrá la oportunidad de ensillar al ejemplar High Black Cat, un hijo de Vacation en Glowing Report por Consolidator. Este caballo ostenta una campaña de 18 actuaciones y dos triunfos, y en su más reciente presentación finalizó en el cuarto lugar. Para su debut, el ejemplar contará con la monta del jinete aprendiz Luis Funez Jr.

El Crecimiento del Gremio Femenino: La Rinconada

La incorporación de Gabriela Guarenas a las filas de entrenadores es una excelente noticia que fortalece la presencia femenina en La Rinconada. Con su ingreso, se une a otras dos profesionales que ya brillan en el óvalo caraqueño: Albany González y Jessenia Romero, marcando una nueva y prometedora era para el training nacional.