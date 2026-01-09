LVBP: Así le ha ido a Aldrem Corredor en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Aldrem Corredor se ha convertido en la pieza angular que la "Tribu" necesitaba para encender sus motores en el inicio del Round Robin 2025-2026. El toletero zurdo, quien llegó como refuerzo procedente de los Leones del Caracas, ha superado las expectativas más optimistas al registrar números que lo posicionan como uno de los bateadores más productivos de la postemporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Un debut de ensueño con la camiseta de Caribes

La gerencia de Caribes de Anzoátegui buscaba un bateador de jerarquía y paciencia en el plato, y Corredor ha respondido con creces. Con un impresionante promedio al bate de .462, el inicialista se ha encargado de castigar al pitcheo rival desde el primer día. Su capacidad para poner la bola en juego ha sido fundamental para que el equipo oriental mantenga una ofensiva competitiva en esta instancia decisiva.

En sus primeros turnos al bate, Corredor acumula un total de seis imparables en 13 oportunidades legales. No se trata solo de cantidad, sino de la calidad de sus contactos. Si bien el promedio de bateo es vistoso, la estadística que realmente refleja el dominio del mirandino es su OPS de 1.346. Hasta el momento, suma tres carreras impulsadas y dos carreras anotadas con un cuadrangular.

¿Por qué Corredor es el refuerzo ideal para la Tribu?

Caribes de Anzoátegui siempre se ha caracterizado por ser un equipo con un parque local favorable para los bateadores zurdos, y Corredor parece haber descifrado el código del "Chico" Carrasquel rápidamente. Su experiencia previa con los Leones, donde incluso fue galardonado como Jugador de la Semana al inicio de la ronda regular, le ha brindado la madurez necesaria para afrontar la presión del Round Robin.