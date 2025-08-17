Hipismo

Primera victoria de Jessenia Romero como entrenadora en La Rinconada

Es el primer triunfo de una entrenadora en el país en casi 30 años

Por Saúl García
Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 01:39 pm
José Aray
La entrenadora de purasangres Jessenia Romero comenzó con una victoria en la jornada 31 del año en el hipódromo La Rinconada en el marco de la fecha 16 del segundo meeting de la temporada que finalizará el próximo 31 de agosto del presente año.

Jessenia Romero consigue su primera victoria como entrenadora

La primera carrera de la jornada de 12 que se van a realizar este domingo 17 de agosto del 2025 se reservó para yeguas nacionales o importadas de seis y más años, ganadoras de dos y tres en distancia de 1.300 metros donde corrieron ocho en lista oficial.

La victoria de la competencia fue para la yegua castaña de seis años, Only Rose, presentada por la entrenadora Jessenia Romero y la monta del jockey aprendiz Winder Veliz con el cual corrió la distancia en un tiempo oficial de 80,4 generó un dividendo de 63,58 a ganador y 62.73 el place.

                                    

La partida la tomó la yegua con el número uno en el lomo, Victoria de Oro con la monta del aprendiz Omar Rivas y la misma marcó parciales de 24’4 en los primeros 400 metros y la media milla fue cruzada en 48,3 donde tomaría la punta Only Rose y los 1,200 metros en 74’ flat para un remate de 6’4 segundos en los 100 metros finales.

Es la primera victoria para una entrenadora en el hipódromo La Rinconada desde que se retiro la entrenadora Sybille Angela Konietny, la cual consiguió su último triunfo el 11 de octubre de 1997 con la yegua Revenge en una prueba de 1.500 metros con la monta del jockey Raúl Velázquez.

