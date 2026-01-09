Así reacciona William Contreras tras estar entre los 18 peloteros sin acuerdo salarial con su equipo

Suscríbete a nuestros canales

Varios venezolanos todavía no firman un contrato de cara a la temporada 2026 de Las Mayores. Sin embargo, el único que aparentemente deberá acudir al arbitraje salarial sería el receptor William Contreras, quien está en la lista de los 18 peloteros sin llegar a montos equilibrados con su organización.

A pesar de que William es una de las caras de la organización de los Cerveceros de Milwaukee, para esta franquicia el monto que aspira el criollo es muy elevado, manteniendo una distancia de propuestas superior al millón de dólares.

William Contreras quiere cerca de 10 millones de dólares:

Se dio a conocer recientemente, que el menor de los hermanos Contreras quería un ingreso de 9.95 millones de dólares y la mejor oferta de los Cerveceros fue de 8.55 millones, una diferencia de 1,35.000.000.

"Wow", fue la reacción del jugador venezolano a través de subred social X, considerando que el conjunto está haciendo una propuesta muy baja, para su aporte dentro del terreno. Por lo tanto, todo parece indicar que acudirán a la audiencia del arbitraje salarial.

De hecho, el criollo se encuentra en el top 5 de los peloteros que tienen mayor disparidad en cuanto a lo que aspiran y la oferta de su novena.

Estos son los 18 peloteros que no han llegado a un acuerdo económico con su franquicia: