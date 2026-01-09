MLB

Así reacciona William Contreras tras estar entre los 18 peloteros sin acuerdo salarial con su equipo

El careta venezolano aspira una cifra cercana a los 10 millones de dólares

Por

Neyken Vegas
Viernes, 09 de enero de 2026 a las 06:41 pm
FOTO: CORTESÍA
Varios venezolanos todavía no firman un contrato de cara a la temporada 2026 de Las Mayores. Sin embargo, el único que aparentemente deberá acudir al arbitraje salarial sería el receptor William Contreras, quien está en la lista de los 18 peloteros sin llegar a montos equilibrados con su organización.

A pesar de que William es una de las caras de la organización de los Cerveceros de Milwaukee, para esta franquicia el monto que aspira el criollo es muy elevado, manteniendo una distancia de propuestas superior al millón de dólares.

William Contreras quiere cerca de 10 millones de dólares:

Se dio a conocer recientemente, que el menor de los hermanos Contreras quería un ingreso de 9.95 millones de dólares y la mejor oferta de los Cerveceros fue de 8.55 millones, una diferencia de 1,35.000.000.

"Wow", fue la reacción del jugador venezolano a través de subred social X, considerando que el conjunto está haciendo una propuesta muy baja, para su aporte dentro del terreno. Por lo tanto, todo parece indicar que acudirán a la audiencia del arbitraje salarial.

De hecho, el criollo se encuentra en el top 5 de los peloteros que tienen mayor disparidad en cuanto a lo que aspiran y la oferta de su novena.

Estos son los 18 peloteros que no han llegado a un acuerdo económico con su franquicia:

Jugador  Aspiración  Oferta del equipo  Diferencia 
Tarik Skubal  $32.000.000 $19.000.000 $13.000.000
William Contreras $9.950.000 $8.550.000 $1.350.000
Isaac Paredes $9.950.000 $8.750.000 $1.200.000
Tyler Stephenson  $6.800.000 $6.550.000 $250.000
Joe Ryan  $6.350.000 $5.850.000 $500.000
Kris Bubic  $6.150.000 $5.150.000 $1.000.000
Eric Lauer $5.750.000 $4.400.000 $1.250.000
Vinnie Pasquantino  $4.500.000 $4.000.000 $500.000
Yainer Díaz 

$4.500.000

 $3.000.000 $1.500.000
Kyle Bradish $3.550.000 $2.875.000 $675.000
Keegan Akin $3.375.000 $2.975.000 $400.000
Reid Detmers  $2.925.000 $2.625.000 $300.00
Bryce Miller $2.625.000 $2.250.000 $375.000
Dylan Lee $2.200.000 $2.000.000 $200.000
Calvin Faucher $2.050.000 $1.800.000 $250.000
Graham Ashcraft $1.750.000 $1.250.000 $.500.000
Edwin Uceta  $1.525.000 $1.200.000 $325.000
Cade Cavalli $900.000 $825.000 $75.000

 

Viernes 09 de Enero de 2026
Beisbol