Reconocido entrenador con opciones de reaparecer en el hipódromo La Rinconada

La hípica venezolana experimenta un impulso considerable. Innumerables sucesos de 2025 avivan el deseo de muchos profesionales por volver al país donde forjaron sus carreras.

El Hipódromo La Rinconada no solo presenta ejemplares nacionales e importados de calidad cada semana. Los atractivos premios a repartir son sumamente jugosos y competitivos, factor que incrementa el interés de regresar a Venezuela.

Venezuela, cuna de excelentes profesionales como entrenadores y jinetes, distribuidos en diversos países, hoy observa el notable progreso de su hípica. El significativo avance de la actual administración, liderada por el señor Antonio Álvarez Cisneros, acapara la atención del gremio.

El pasado domingo, el entrenador Nelson Castillo compartió en su cuenta personal (X) un mensaje junto a una fotografía con el Superintendente de actividades lícitas, Antonio Álvarez. El texto citaba:

“El Buen hijo siempre vuelve a casa Lucas 15:20.”

Castillo es un profesional de credenciales sólidas. Ganó tres meeting entre 2020 y 2021 y acumuló más de 150 victorias en el recinto de ganadores entre 2018 y 2021.

Su caballeriza formó a ejemplares memorables como Sandovalera, Raffsttar, Princesa Sofía, Tap Daddy, Neymar Jr., entre otros.

Discípulo del destacado zuliano Gustavo Delgado, el entrenador Nelson Castillo decidió afrontar un reto profesional en el exigente circuito de Estados Unidos. Durante su estadía en Norteamérica, no solo probó suerte, sino que también tuvo la oportunidad de perfeccionar y aprender aún más de su oficio en un entorno de alta competitividad.

Esta experiencia internacional le proporcionó nuevas herramientas y perspectivas que, sin duda, aplicará a su regreso al óvalo de Coche. Aunque la fecha exacta de su reaparición oficial en La Rinconada permanece incierta, el entrenador maneja varias ofertas atractivas. Es seguro que, más temprano que tarde, lo veremos con un material equino de calidad, listo para destacar nuevamente entre la élite del entrenamiento nacional.