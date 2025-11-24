La victoria que esperaba: Hemirxon Medina pone fin a la sequía en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Como toda figura pública, los jinetes no escapan al escrutinio, y este es el caso de Hemirxon Medina, un brillante profesional con un historial de triunfos en numerosas carreras, eventos selectivos e incluso meetings. Su notable trayectoria se vio interrumpida por un receso en su actividad deportiva.

Hemirxon Medina: La Rinconada Victoria Reunión 45

La razón de esta pausa se debió a problemas con el peso, un factor que afectaba de manera significativa su desempeño sobre el caballo. Gracias a una estricta combinación de esfuerzo, disciplina y dedicación inquebrantable, el jinete logró superar este desafío físico y preparar su retorno.

Esta semana marcó una nueva oportunidad profesional para Medina, quien reactivó una alianza clave al lado del conocido agente de jinetes Ramón García (Padre), apodado "El Gallego". Medina inició su proceso de reaparición formal durante el mes de octubre, donde alterno su puesta a punto entre los óvalos de Valencia y La Rinconada.

Este trabajo rindió frutos de manera inmediata en el Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava), donde el pasado 22 de noviembre logró un doblete de victorias con los ejemplares North Music y Money Wise.

(North Music)

(Money Wise)

Sin embargo, el capítulo más emocionante se escribió el domingo. Medina tenía un total de cinco montas comprometidas para la jornada dominical en la capital. Fue en la cuarta válida del 5y6 nacional donde el jinete consiguió subir al recinto de ganadores a lomos de la yegua Madame Walker, entrenada por Heli García Jr.

(Mademe Walker)

Reencuentro con la victoria: La Rinconada Jinete Tiempo sin ganar

Este significativo triunfo permite a Medina reencontrarse con la victoria en La Rinconada después de una larga sequía. Su última conquista en el óvalo capitalino se registró el pasado 11 de mayo de este mismo año, día en que cruzó la meta en primer lugar con la yegua Starship Gold, bajo el entrenamiento del trainer David Palencia. El reciente éxito no solo consolida su regreso, sino que proyecta a Medina como una figura de peso para el cierre de la temporada.