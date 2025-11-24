Las razones detrás del descalabro de dos importados que formaron parte de la nómina en el inicio de las válidas

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada avanzó este domingo 23 de noviembre con su jornada habitual de competencias. En esta ocasión, se realizó la cuadragésima quinta reunión del año, correspondiente a la duodécima fecha del tercer meeting de 2025, donde se disputaron doce competencias con dos pruebas grado dos ganadas por Li Tre Fratelli y la yegua chilena Steady.

Importados: La Rinconada Lógicos Reunión 45

Los jinetes más destacados fueron dos durante la tarde dominical, Jean Carlos Rodríguez (Day Of Glory-Zeppelin), Francisco Quevedo (Li Tre Fratelli-Steady).

La tarde de ayer a la altura de la séptima carrera, primera válida del 5y6 nacional, se llevó a cabo una competencia para caballos nacionales e importados de 3 y 4 años debutantes o no ganadores, donde al final participaron 10 ejemplares con los retiros previos de Gran Azabache y Lumiere. La prueba tuvo una bolsa a repartir adicional especial de $26.000.

En dicha carrera habían dos ejemplares importados que tenían mucha fuerza gracias a sus actuaciones previas, el primero de ellos Forever Seeker (Usa) con la monta de Jhonathan Aray y el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui.

El otro ejemplar, Neigh Sayer, también entrenado por Uzcátegui, había concluido tercero en su presentación más reciente. Este caballo, que ostenta origen norteamericano, con la monta de Jaime Lugo, se perfilaba como un serio rival del primer competidor

Resoluciones: Informe Jinete La Rinconada

INFORMES: El jinete JHONATAN ARAY del ejemplar FOREVER SEEKER (USA) N°05, informó que su conducido, al momento de darse la partida tuvo tropiezos. Cabe destacar que este ejemplar arriba en la octava casilla.

El jinete JAIME LUGO del ejemplar NEIGH SAYER (USA) N°10, informó que su conducido, a la altura de los 600 metros finales se carga hacia afuera. A pesar de ello el ejemplar ocupó la quinta casilla.

Ganador: Sorpresa 5y6 nacional Buen Dividendo

A la postre la carrera fue ganada por el ejemplar Rey Saturno con la monta de Yonkleiver Díaz y el entrenamiento de Luis Francisco Martin, en taquilla fue sorpresa ya que dejo dividendo de Bs 709,94 por ganador.