¡Histórico! Un suceso inédito en 55 años agita el hipódromo La Rinconada

La undécima carrera de la jornada en el Hipódromo La Rinconada, quinta válida para el 5 y 6, fue el escenario de una nueva edición del Clásico “Aviación Militar Bolivariana” (Grado II), disputado sobre 1.800 metros. La protagonista de la tarde fue la yegua chilena Steady, que con su contundente victoria, logró un hito que la afición hípica no presenciaba desde hacía 55 años.

Una Victoria que Viaja en el Tiempo: La Rinconada Reunión

El triunfo de esta yegua importada tuvo un profundo significado histórico. Desde 1970, ninguna chilena había logrado inscribir su nombre en el palmarés de esta prueba. En aquella ocasión, la victoria la obtuvo Bazooka, propiedad del Stud Monte Oscuro, bajo la monta de Ricardo Ferrer. La pupila, entrenada por Enrique Villalobos, no solo ganó, sino que agenció un tiempo récord de 124.3 segundos para el recorrido de 2.000 metros, la distancia que se utilizaba en ese entonces.

Con su proeza, Steady se convierte en la cuarta yegua de procedencia chilena en ganar el clásico, tras 71 ediciones celebradas. El listado de campeonas chilenas es ahora:

1954: Cinda

1968: Good Time

1970: Bazooka

2025: Steady

Distancia Variable: La Rinconada Ediciones

Un dato curioso de esta importante prueba selectiva es su recorrido, el cual ha sufrido varias variaciones a lo largo de su historia. En distintas ediciones se disputó sobre 1.600 metros y 2.000 metros, siendo actualmente la distancia establecida de 1.800 metros.

En cuanto a la ganadora de esta edición 2025, Steady es una alazana de cuatro años hija del semental Midshipman en Satin Moon por Malibu Moon. Representa al Stud “Doña Ester” y tuvo la acertada conducción del jinete Francisco Quevedo, bajo la preparación del entrenador Juan Carlos García Mosquera. Con este triunfo, la yegua eleva su récord a cuatro victorias en 28 actuaciones, tres de ellas conseguidas en el óvalo de Coche.