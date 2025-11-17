Steady quiere retomar la senda triunfal en el Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 23 de noviembre, la reunión 45 de competencias en La Rinconada presenta un total de 12 carreras, con el LXXI Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII) como el evento selectivo central. La prueba se corre sobre 1.800 metros y constituye la quinta válida del 5y6 nacional, pautada para las 5:10 p.m.

Con una atractiva bolsa de $125.000 a repartir, la selectiva presenta una nómina equilibrada que anticipa un vibrante duelo entre yeguas importadas y ejemplares nacionales.

La disputa, sin embargo, trasciende lo deportivo, pues el clásico está destinado a rendir honores a la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela, centinela incansable de nuestro cielo soberano. Su compromiso con la defensa nacional, el servicio humanitario y la protección de nuestro espacio aéreo la consolida como un pilar fundamental de la patria.

Yeguas lógicas a vencer: La Rinconada Importadas Nacionales

La yegua chilena Steady, destacada en el reciente Clásico Simón Bolívar (GI), regresa a la acción. A pesar de ciertos contratiempos en la partida, la castaña ocupó la octava posición en su última salida. Para esta ocasión, el equipo de la caballeriza confía la silla a Francisco Quevedo, quien buscará con seguridad luchar por la punta.

Otra rival de peso es Hayes Bay (USA). Desde su arribo a La Rinconada, esta castaña mantiene un invicto perfecto de tres victorias en tres presentaciones. La importada ya demostró conocer la distancia de 1.800 metros y la monta de Jaime Lugo la convierte en una fuerte candidata a vencer.

Velocidad y Reaparición: 1.800 metros

La nómina de importadas se complementa con She a Baddie (USA). La yegua reaparece tras participar en el Clásico “Hípica Nacional”, donde llegó cuarta de la ganadora Fast Sensations. Sus credenciales la avalan y la conducción del boricua Luis Reyes Burgos puede ser vital para trazar una estrategia agresiva en velocidad.

El Resto del Cartel: Premio 5y6 nacional

Una nómina muy nutrida que la completan los ejemplares: The Queen Nani, Majestuosa, Lady Rossy, Say Cheez Louise (Usa), Fidanzata, Naa Dudette (Usa), Quality Princess y Petareña. La bolsa a repartir es de $125.000 y es una prueba con validez para el 5y6 ya que se disputará en la quinta válida.

La reciente ganadora: 2024 Yegua

Es oportuno recordar que la edición de 2024 de este clásico la conquistó la yegua Lady Rossy, pupila del Stud "A-A". En aquella ocasión, con la monta de José Alejandro Rivero, agenció un tiempo de 114"1 para los 1.800 metros.