La fiesta selectiva no para: Los clásicos Burlesco y Aviación Militar Bolivariana electrizan la reunión 45 en La Rinconada

A través de sus plataformas digitales, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó este lunes 17 de noviembre la nómina de inscritos para la reunión 45 en el hipódromo La Rinconada. La programación del domingo 23 comprende 12 competencias, donde destacan dos carreras selectivas y el popular 5y6, que serán el principal atractivo en la arena caraqueña desde la séptima carrera.

Inscritos: La Rinconada Ejemplares Selectivas

En la sexta carrera del programa se va llevar a cabo el XLVI Clásico “Burlesco” (GII), en distancia de 1.800 metros con la participación de 7 ejemplares nacionales e importados de tres y más años por el puesto de pista uno Arrebol con la monta de Robert Capriles, por el dos Magicshadow (Usa) con Jhonathan Aray, por el tres Li Tre Fratelli con Francisco Quevedo, Vino Tinto por el cuatro, Tuco Salamanca (Arg) sale por el cinco con Hemirxon Medina, Gran Yaco (Usa) con Jaime Lugo y cierra Padel con Luis Reyes Burgos. Dicha competencia contará con una premiación a repartir de Bs 7.000 y $125.000.

El LXXI Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII) se disputará con una competitiva nómina de 11 yeguas, tanto nacionales como importadas, que buscarán el premio de $125.000. Esta selectiva será la undécima carrera (quinta válida), con hora de partida a las 5:10 p.m. Las participantes son: The Queen Nani, Hayes Bay (USA), Majestuosa, Lady Rossy, Say Cheez Louise (USA), Steady (Chile), Fidanzata, Naa Dudette (USA), She a Baddie (USA), Quality Princess y Petareña

5y6 nacional: Primera Válida Dividendos Premios

Aunque el monto de la pasada jornada no alcanzó un nuevo récord, la recaudación se ubicó como la segunda más alta del año. La fidelidad de la fanaticada se evidenció con una cantidad destinada al 5y6 de Bs 189.467.080,00, un dinero que fue repartido entre los ganadores de 5y6 aciertos y que subraya el inmenso respaldo que recibe el juego en La Rinconada.

Los actuales lideres: Jinetes Entrenadores Victorias

Aproximadamente cuatro reuniones restan para que concluya el tercer meeting de jinetes y entrenadores. Mientras Jhonathan Aray no cede y se mantiene firme en el liderato con 18 triunfos, la verdadera emoción está en el renglón de entrenadores: Gabriel Márquez y Carlos Radelli son los protagonistas de un emocionante empate a 13 victorias. Esta paridad se ha mantenido de principio a fin, lo que deja la definición completamente abierta

