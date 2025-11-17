La confesión del jinete: Revelan a los comisarios la posible causa de la derrota de Star Of God (USA)

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo 16 de noviembre marcó otro avance en la temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada. Se realizó la cuadragésima cuarta reunión del año, correspondiente a la fecha 11 del tercer meeting de 2025, en la que se llevaron a cabo trece competencias y la disputa de cuatro pruebas selectivas.

El entrenador Carlos Radelli tuvo una jornada dominical histórica en La Rinconada, al firmar una tarde sencillamente soñada. De nueve ejemplares presentados, Radelli alcanzó la dicha de sumar cinco victorias, un récord personal que logra por primera vez en su carrera.

El preparador se tomó fotografías con los siguientes ejemplares: Solana, Princesa Crossover, Milagro del Valle (USA), Rebelde del Valle, y el ganador de una de las pruebas selectivas. El triunfo en el Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Machos), cortesía de El Relámpago, fue el más destacado de su producción.

La cosecha de cinco triunfos de Radelli intensifica la lucha por el liderato del tercer meeting de entrenadores, añadiendo una gran complicación a la tabla general de la temporada.

La tarde de ayer a la altura de la sexta carrera se llevó a cabo una nueva edición del Clásico Ciudad de Caracas (GI) una competencia para ejemplares (yeguas) nacionales e importadas de dos años, donde cinco participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $150.000.

La pupila entrenada por Pedro Coronil y propiedad del Stud “La R”, Star of God (Usa), se presentaba a la carrera como una de las favoritas por el público apostador, principalmente por la manera en que se impuso en su carrera de estreno en la arena de Coche.

La monta de la castaña de dos años fue por parte del jinete profesional Jhonathan Aray. con 54 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

El jinete JHONATAN ARAY del ejemplar STAR OF GOD (USA) N°05, informó que su conducida, al momento de darse la partida retrasa y a la altura de los 600 metros finales se carga hacia afuera.

La yegua ocupó la segunda casilla en carrera ganada por la otra importada Melcocha con la monta de Jaime Lugo.