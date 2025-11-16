Melcocha fue un dulce en el Clásico Ciudad de Caracas (GI)

Suscríbete a nuestros canales

La sexta carrera de la reunión 44 del tercer meeting se disputó este domingo 16 de noviembre, con la realización de la edición número 76 del Clásico Ciudad de Caracas (GI), en distancia de 1.400 metros, con la participación de cinco potrancas nacionales e importadas s de dos años más un premio especial adicional de $150.000.

Melcocha: Victoria Clásico Ciudad de Caracas

La dosañera estadounidense Melcocha (número 3), con la monta de Jaime “Pocho” Lugo y entrenada por Fernando Parilli Araujo, ganó la selectiva de grado.

Apenas se dio la partida, la otra importada, Star of God (número 5), tomó el comando de la prueba. La pupila de Parilli Araujo se mantuvo cerca de la puntera, marcando parciales de 25 segundos exactos para los 400 metros. Justo en la recta de enfrente, ambas se vinieron en un duelo cabeza a cabeza, al registrar 48 segundos exactos para los 800 metros.

En plena recta final, la estadounidense Melcocha avanzó con velocidad por fuera y resistió el acoso de Star of God. En los últimos 100 metros, la conducida del “Pocho” Lugo incrementó su paso y cruzó el espejo en franca ganancia.

Los parciales restantes fueron de 72’’2 para los 1.200 metros, deteniendo el cronómetro oficial en 85’’2 para el recorrido de 1.400 metros.

La también estadounidense Star of God, con Jhonathan Aray, se conformó con el segundo lugar. Forever Beatriz, con Hemirzon Medina, llegó tercera. La cuarta posición fue para Priyanka, conducida por Francisco Quevedo en sustitución de Robert Capriles, y Flor de Caña, montada por José Alejandro Rivero, completó el marcador.

El dividendo de la ganadora Melcocha fue de Bs. 186,22 a ganador. La exacta pagó 820,98, y la trifecta generó un dividendo de 780.90.

La hija de Dialed In en Arts and Crafts consiguió su primera victoria en cuatro presentaciones.

Por su parte, para su entrenador Fernando Parilli Araujo logró su cuarto triunfo en esta esta importante prueba selectiva.