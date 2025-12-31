LVBP: Estos son los principales candidatos al Manager del Año

Suscríbete a nuestros canales

De manera oficial, la ronda regular de la temporada 2025-2026 de la LVBP bajó su telón. Ahora solo quedan cinco equipos con vida y la mayoría de ellos tuvieron en sus respectivos managers la clave para avanzar al Round Robin, una instancia en la que ya no hay margen de error.

Managers que marcaron la diferencia

A la par de los juegos de postemporada, también se estarán otorgando los premios individuales de la campaña, en el que destaca el del Manager del Año. Aquí, la competencia es bastante reñida, ya que al menos unos cuatro estrategas tienen todo a su favor para quedarse con la distinción.

Asdrúbal Cabrera

El último en sumarse a esta lista, y que probablemente para muchos podría ser el Manager del Año. Y es que en su primera experiencia como estratega en la LVBP logró darle una mejor cara a Caribes de Anzoátegui, quienes cortaron su racha de tres temporadas seguidas sin avanzar al Round Robin.

Con Asdrúbal Cabrera al mando, la Tribu dejó marca de 28 victorias y 28 derrotas para ubicarse en la quinta posición de la tabla. Además, ganaron de manera fenomenal el segundo duelo de la Serie de Comodín a Tigres de Aragua en el Chico Carrasquel.

Henry Blanco

El actual manager campeón de la liga busca coronarse por segunda zafra seguida, solo que esta vez con un equipo distinto. Tras su salida de Cardenales de Lara, el elenco de Bravos de Margarita no dudó en sumarlo a sus filas nuevamente para tratar de hacer historia y ganar el primer título en la historia de la franquicia.

Henry Blanco clasificó a los insulares como segundos en la tabla de posiciones, con marca de 29 victorias y 27 derrotas. Cabe mencionar que ganaron la serie particular a los crepusculares y a Navegantes del Magallanes esta zafra.

Yadier Molina

Otro de los claros favoritos. Su influencia en el dugout de Navegantes del Magallanes pesó desde el primer día que llegó al equipo, el cual se encontraba a la deriva. Al final tuvo un cierre de ronda regular de ensueño y llevó a la Nave con destino al Round Robin.

Yadier Molina agarró a los filibusteros con marca 8 victorias y 15 derrotas, pero al final el equipo sacó su mejor versión para cerrar con 21 triunfos y 12 reveses gracias a su influencia.

César Izturis

Cardenales de Lara apostó por alguien de la casa para esta temporada 2025-2026 y al final los resultados se dieron de gran manera. El equipo vivió un cierre de ronda regular positivo, lo que le permitió quedarse con el liderato de la tabla de posiciones.

En su año debut, César Izturis dejó balance de 30 victorias y 26 derrotas para ser el manager con mejor récord en esta campaña.