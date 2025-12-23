LVBP

Esto dice Henry Blanco sobre la situación actual de Leones

El actual manager de los Bravos de Margarita jugó la mayoría de su tiempo como profesional con los capitalinos 

Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 08:00 pm
Por la organización de los Leones del Caracas han pasado nombres históricos que han marcado precedentes y se volvieron íconos en ese conjunto. Uno de esos casos, es el de Henry Blanco, quien dio su punto de vista sobre la situación que atraviesan los "Melenudos" esta temporada.

Si bien, Henry es el actual dirgente de los Bravos de Margarita, su equipo ya está clasificado al Round Robin y por ende, el staff de Meridiano aprovechó, para consultarle sobre su perspectiva de lo que pasa con el Caracas 

Henry Blanco está enfocado en Bravos:

Esto motivado a que los capitalinos marchan en la última posición de la tabla y con una mínima opción de meterse a los playoffs. No obstante, el mandamás insular dejó claro que su enfoque está 100% en la novena de Margarita.

 

"Lamentablemente ahorita el objetivo es Bravos de Margarita. Con todo el respeto del mundo, que merecen los Leones del Caracas se les desea éxito y que vayan por un mejor camino", indicó al respecto el ex receptor.

Blanco, está viviendo su primera experiencia esta campaña con la organización isleña y recientemente, acaba de firmar una extensión por tres años más, garantizando un proyecto a largo plazo con esta franquicia.

Previo al encuentro de esta noche, se le observó al mandamás conversando con el coach de primera de Leones, Álex González, dos ex grandeligas que son buenos amigos y que compartieron terreno justamente con los capitalinos, ganando incluso la Serie del Caribe 2006.

