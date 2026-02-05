NBA: ¡Cambio de locos! Golden State Warriors elige al pivot que quería Doncic

Suscríbete a nuestros canales

Los Golden State Warriors han cerrado un acuerdo de impacto con los Atlanta Hawks, enviando un mensaje claro: quieren exprimir al máximo los últimos años de la era Stephen Curry.

Por ello Golden State Warriors ha dado Jonathan Kuminga y Buddy Hield a Atlanta Hawks a cambio del centro letón y uno de los compañeros con los que mejor se llevó Luka Doncic, Kristaps Porzingis.

Análisis del cambio

Para Warriors: La llegada de "The Unicorn" ofrece una dimensión que el equipo no ha tenido desde Kevin Durant: un jugador de más de 2.20 metros capaz de abrir la cancha, proteger el aro y anotar desde el perímetro. La gran duda, como siempre con Porzingis, será su durabilidad física a lo largo de la temporada.

Para Hawks: Atlanta se hace con una de las piezas jóvenes más codiciadas de la liga. Jonathan Kuminga aporta un atletismo de élite y un potencial de All-Star que encaja perfectamente en la línea de tiempo de reconstrucción de Hawks. Quiénes de ñapa también añaden a un buen perimetral como lo es Buddy Hield.

El Factor Salarial: Este cambio libera cierta presión financiera para Golden State a largo plazo, pero los obliga a ganar ahora mismo.