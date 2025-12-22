Seattle refuerza su ofensiva: Rob Refsnyder firma por un año con los Marineros

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle continúan activos en el mercado invernal y anunciaron este lunes la firma del jardinero veterano Rob Refsnyder mediante un contrato por una temporada. El acuerdo, que busca darle mayor profundidad al roster de la Ciudad Esmeralda, asegura la presencia del experimentado patrullero para la campaña de 2026.

En el aspecto financiero, Refsnyder percibirá un salario base de 6.25 millones de dólares. Además, el contrato incluye un paquete de incentivos por rendimiento valorado en 250,000 dólares, según informó Ken Rosenthal de The Athletic.

Un especialista contra lanzadores zurdos

A sus 34 años, Refsnyder llega a Seattle tras una productiva etapa con los Medias Rojas de Boston. En 2025, a pesar de desempeñar un rol de jugador de pelotón (platoon), logró conectar 9 cuadrangulares con 30 carreras impulsadas y un destacado OPS de .838 en apenas 70 compromisos.

Su mayor valor para los Marineros reside en su capacidad para castigar a los lanzadores siniestros. De por vida, Refsnyder ostenta una línea ofensiva de .281/.383/.443 contra zurdos, una estadística que lo convierte en un arma táctica fundamental para el mánager del equipo en situaciones de apremio.

El análisis de la gerencia: balance y liderazgo

El gerente general de los Marineros, Justin Hollander, se mostró entusiasmado con la incorporación, enfatizando la consistencia que el jugador ha mostrado en los últimos años.

"Rob ha sido uno de los bateadores más productivos contra lanzadores zurdos durante las últimas cuatro temporadas. Su llegada aporta el equilibrio y el impacto ofensivo que buscamos para nuestra alineación", destacó Hollander en el comunicado oficial.

Con una trayectoria de 10 años en las Grandes Ligas, Refsnyder se ha consolidado como un auténtico "trotamundos" del béisbol, habiendo defendido previamente las camisetas de organizaciones de renombre como:

Yankees de Nueva York

Rays de Tampa Bay

Azulejos (Blue Jays) de Toronto

Rangers de Texas

Mellizos de Minnesota

Medias Rojas de Boston

Su veteranía no solo aportará resultados en el terreno de juego, sino también una presencia experimentada en un vestuario de Seattle que busca competir por el banderín de la División Oeste de la Liga Americana.