Fernando Parilli estará en la búsqueda de su cuarto laurel para una de las pruebas selectivas de la R44

La edición 74 del Clásico “Ciudad de Caracas” (GI), reservada para potrancas nacionales e importadas de dos años, en distancia de 1.400 metros, se efectuará el domingo 16 de noviembre, y es uno de los cuatro cotejos selectivos incluidos en la programación de la reunión 44 en el hipódromo La Rinconada.

La selectiva que contará con la premiación especial adicional de 150 mil dólares, será a la altura de la sexta competencia del ciclo no válido y en horario de las 2:40 de la tarde dominical.

Fernando Parilli Araujo: Búsqueda cuarto triunfo Clásico Ciudad de Caracas La Rinconada

El reconocido entrenador Fernando Parilli Araujo inscribió a tres potras dosañeras para la mencionada selectiva de grado: Forever Beatriz (número 2), con la monta de Hemirxon Medina para el Stud Los Reptilianos, Melcocha (número 3), montada por Jaime “Pocho” Lugo para los colores del Stud Z.M., y Flor de Caña (número 4), será guiada por el jockey profesional José Alejandro Rivero en defensa de los colores del mismo Stud Z.M.

Parilli Araujo es uno de los entrenadores activos en la arena caraqueña, por lo que estará en la búsqueda de su cuarto triunfo en este importante clásico de grado. Sus otras tres victorias fueron las siguientes:

El primer triunfo lo obtuvo el 29 de noviembre de 2020 con Strength Donatella, conducida por el Jaime “Pocho” Lugo, con un tiempo de 87’’2 para los 1.400 metros.

Luego en el 2021, el preparador trujillano ganó por segunda vez con la entonces dosañera Philomena, montada por Jhonatan Aray, en sustitución de Daniel Coa. Dejó crono de 71’’4 destacándose así como el mejor tiempo cuando se disputó por única vez en la distancia de 1.200 metros.

Por último, el 19 de noviembre de 2023, el trainer Parilli Araujo ganó con Sabalenka montada por el experimentado jockey Jean Carlos Rodríguez, por lo que el tiempo dejó en 86 segundos exactos para los 1.400 metros.