Herencia con sabor a victoria: Hijo del ganador de la Breeders’ Cup Juvenile (G1) se estrena en La Rinconada

Este domingo 16 de noviembre del 2025, se realizará la reunión número 44 del tercer meeting, con una cartelera de 13 competencias, donde cuatro de ellas, serán pruebas selectivas de grado: Clásico Antonio José de Sucre (GI), Clásico Ciudad de Caracas (GI), Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (versión hembras) y Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (versión machos), en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona del estado Zulia.

A la altura de la quinta prueba del ciclo no válido es reservada para potros nacionales e importados de dos años, en distancia de 1.100 metros y con un premio a repartir de 39 mil dólares, al mismo de tiempo estará pautada para las 2:15 de la tarde dominical.

Potro importado: Debut Pedigree de lujo R44 La Rinconada

Con un total de siete potrillos debutará en el óvalo caraqueño el dosañero importado Zorro Viejo (USA), nacido en Kentucky (USA) y es un producto de Game Winner en Girl Power por Pure Prize.

Su padre que cumple su rol de semental fue un corredor de carrera por excelencia entrenado por el reconocido Bob Baffert, cuya campaña en Estados Unidos quedó en cinco triunfos para ocho actuaciones, entre ellas se incluyen: Breeders’ Cup Juvenile (G1) (2018), Del Mar Futurity (G1) (2018), Campeón dosañero (2018), entre otros.

Para su debut prometedor en la pista caraqueña, el dosañero estadounidense será montado por “El General” Jaime “Pocho” Lugo y presentado por Humberto Correia pues le tocará defender con los colores para el Stud Los Audaces.

Ejercicios previos: La Rinconada

El día 31 de octubre, el presentado por el trainer ganador del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), Correia detuvo el crono en 53’’1 para 800 metros, en silla, salió al tiro, cómodo y muy bien, con remate de 12’’3.

Mientras que el pasado sábado 08 de este mes de noviembre, trabajó de segunda vuelta y marcó 65’’1 para 1.000 metros, en silla, extraordinario, en las manos.