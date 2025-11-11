A pista la hermana materna de Niño Lorenzo: Desde ya muchas expectativa por su estreno en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada llega a su undécima fecha. Este domingo 16 de noviembre se celebrará la cuadragésima cuarta jornada, que contará con una programación de 13 competencias, que incluyen cuatro pruebas selectivas y el tradicional 5y6 se volverá activar a partir de la octava carrera, programada para las 3:30 pm.

En la primera carrera de la tarde, con hora de partida de las 12:35 de la tarde, es especial para potrancas os nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, hay una nómina de cinco purasangres a correr por un premio a repartir de $39.000.

El entrenador Carlos Radelli inscribió a una purasangre en esta carrera, casualmente debutante. Se trata de Solana, una alazana de dos años que llevará la gualdrapa número tres y será montada por el jockey profesional Jaime Lugo.

Solana es un producto de nada más y nada menos, de The Great War en Ivana Valentina por Vacation es decir es hermana materna de Niño Lorenzo que fue capaz de dejar en La Rinconada hasta el momento récord de (8-6) recordado por sus victorias en: a los 3 años, 1º Clásico República Bolivariana de Venezuela (G1), Clásico Cría Nacional (G1), Clásico Internacional del Caribe, Copa Día del Servidor Público.

Su madre Ivana Valentina también destacó como corredora al acumular cuatro victorias en cinco actuaciones y ganar las selectivas: A los 3 años, 1º Clásico Senegal (G2), Gran Premio Unicría (hembras).

El último trabajo previo de esta alazana debutante lo realizó el pasado sábado 08 de noviembre del año en curso, con la monta del traqueador J. Medina E/P 16,1 30,3 44,1 (600) 57,3 2P 74/ de carrerón, muy cómoda con remate de 13,3. Informó la División de Tomatiempos del INH.