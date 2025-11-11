Duelo de sprinters: La élite de la velocidad choca en el Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A un mes para que culmine la temporada hípica nacional de 2025, el tercer meeting mantiene la máxima tensión: nada está definido en las estadísticas de jinetes y entrenadores. Este domingo, la reunión 44 incrementa la emoción con cuatro importantes selectivas en el calendario hípico.

El Póker de Clásicos: La Rinconada 2025

La undécima fecha del tercer meeting en el óvalo de Coche contará con la disputa de los Clásicos Antonio José de Sucre (GI) y Ciudad de Caracas (GI), reservados para potros y potrancas de dos años, respectivamente. Además, se correrán las dos versiones, para hembras y machos, del Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá, este último ubicado a la altura de la quinta válida del 5y6.

El Clásico "Chiquinquirá" (Machos): Caballos Velocidad

La última de las selectivas mencionadas es el Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Machos), pautada para las 5:10 de la tarde. Esta prueba se reserva para caballos nacionales e importados de tres años o más en 1.200 metros y ofrece un atractivo premio especial adicional de $100.000. Diez purasangres conforman la nómina de la competencia, que también repartirá Bs. 6.000 en premios tradicionales.

Los Protagonistas: Nómina de diez $100.000 a repartir

La nómina está liderada por el reciente ganador selectivo, el importado Ekati King (Stud “Don Rafael V”). El ejemplar viene de imponerse en el Clásico Virgilio Decán (GI) sobre 1.200 metros, y repite la yunta ganadora con Robert Capriles para el entrenador Gabriel Márquez.

Otro gran corredor selectivo de 2025 que participa en la prueba es Colossus, pensionado de Rafael Cartolano. Conducido por Jhonathan Aray, el ejemplar arribó segundo en su más reciente presentación.

El Potencial de la Sorpresa: 1.200 metros Caballo

Gran Alabama no se puede dejar por fuera bajo ningún concepto. El ejemplar participó en el Clásico Virgilio Decán (GI) y, a pesar de ocupar la tercera casilla en esa ocasión, el puesto de pista no fue el más favorable. Ahora parte en un puesto exterior y repite Francisco Quevedo, jinete que lo conoce a la perfección.

El resto de la nómina lo completan: Moro de Oro, Chateu Lafite, Father Heart, El Relámpago (que reaparece), Vermelho, Invader y Doble Ataque. La premiación especial a repartir es de $100.000.

Reunión 44: La Rinconada Potros Potrancas Maduros

Estos clásicos no solo definirán a los campeones de la generación de dos años y la élite madura, sino que también tendrán una influencia directa en la lucha por las estadísticas de jinetes y entrenadores, lo que mantiene la emoción al máximo nivel a las puertas del cierre de temporada.