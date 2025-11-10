La cita de Bunker: El caballo que tiene la misión de ganar el Clásico Antonio José de Sucre (GI) en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 16 de noviembre, la reunión 44 de La Rinconada presenta su joya: el LXXIV Clásico “Antonio José de Sucre” (GI). Programada como la cuarta carrera a las 1:50 p.m., la prueba se disputará sobre 1.400 metros y contará con una selecta nómina de cinco potrillos de dos años en busca del máximo honor.

Análisis del Favorito y sus principales enemigo: La Rinconada Selectiva

Todas las miradas apuntan al alazán Bunker (hijo de Constructor White), que portará el número dos en la gualdrapa. Bajo la yunta del entrenador Gabriel Márquez y el jinete Aray, este potro viene de imponerse en sus últimas dos actuaciones, dejando un récord de (3-2). Su manera de ganar el Clásico “Albert H. Cipriani” (GII) en octubre sugiere que es el principal candidato para repetir la victoria en el mismo recorrido.

Sin embargo, la competencia será dura. Su enemigo principal es el número cinco, El Providencial, que ahora debuta en las manos del jinete Hemirxon Medina. En su última salida, este ejemplar demostró una notable mejoría al ocupar el segundo lugar detrás del propio Bunker.

El tercer candidato y la estrategia: Reunión 44

Un tercer contendiente a considerar es Star White. El potro, entrenado por Carlos Luis Uzcátegui, volverá a contar con la monta de Jaime Lugo. Si bien repite la distancia de 1.400 metros, podría convertirse en el gran peligro si logra marcar el tren de carrera sin ser presionado, aprovechando así el factor sorpresa. El resto de la nómina la completan: Egiogbe (Usa) y Pontevecchio por una bolsa adicional especial a repartir de $150.000.

El Precedente Histórico: 2024 Selectiva

Es pertinente recordar la edición del año 2024, donde el caballo Ragnar se alzó con el triunfo. Bajo la monta de Johan Aranguren y la preparación de David Palencia, el ejemplar detuvo el reloj en 88.2 segundos para los 1.400 metros, un tiempo que sirve de referencia para la jornada de este domingo.