Voluntad inquebrantable: La yegua que sella su doblete en tiempo récord en La Rinconada

Pocas veces se observa en el óvalo de Coche un ejemplar con la voluntad de competir y ganar en un lapso tan breve. Esta semana, Reina de Vela demostró que cuando un purasangre se encuentra en su mejor momento, no hay obstáculo que lo detenga. La hija de Poltergeist logró una doble victoria en tan solo seis días, un hecho que subraya la complejidad y la fortuna que, a veces, acompañan a las carreras hípicas.

Primera victoria: La Rinconada Yegua

La gesta comenzó en la reunión 42. Con el aprendiz Ángel Ybarra en sus estribos, la pupila de Jesús Romero Rojas (Stud “G&G”) tuvo una excelente partida. Tras un buen trabajo previo, la castaña dominó la competencia y se impuso con autoridad en un recorrido de 1.300 metros. Esta victoria fue un testimonio del esfuerzo que implica mantener a un ejemplar en plena condición.

La Confirmación: Repite victoria Yegua Días La Rinconada

Solo seis días después, Reina de Vela regresó a la acción en la reunión 43. Fue capaz de aprovechar el gran momento que atraviesa, fue inscrita nuevamente, esta vez para batallar en 1.200 metros. La yegua del Stud “G&G” volvió a dominar al grupo que le salió al paso, lo que confirma su superioridad y la acertada estrategia de su equipo de cuadra, que recae principalmente en su entrenador.

El Precedente Histórico: Caballo Doblete Tempo Récord

Este doblete tan rápido evoca otras hazañas recientes en el hipismo venezolano. Un hecho semejante lo protagonizó el ejemplar Invader, propiedad del Stud “Excelso”, a finales de junio e inicios de julio, en esa ocasión logró el mismo back-to-back bajo la monta del aprendiz Winder Véliz, lo que sentó un precedente de voluntad y buen estado físico en la pista de La Rinconada.

(Invader 29/06/2025)

(Invader 6/07/2025)

Hazaña: Condición Yegua Victorias

La proeza de Reina de Vela no solo inscribe su nombre en las páginas de las hazañas recientes de La Rinconada, emulando el doblete logrado por Invader, sino que también certifica la solidez y el gran estado físico de la yegua. Este tipo de triunfos, alcanzados en un lapso tan corto, son el mejor indicativo de la calidad del ejemplar y el notable trabajo del entrenador Jesús Romero Rojas y todo su equipo de cuadra.

Sin duda, Reina de Vela se perfila como una rival a considerar en compromisos futuros y promete seguir brindando emociones fuertes a los aficionados del óvalo de Coche.