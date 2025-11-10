La verdad oculta: Entérate de las razones por la que tres jinetes no estuvieron presentes en la R43

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 43 se realizó este domingo 09 de noviembre en el hipódromo La Rinconada con el desarrollo 13 competencias sin cotejos selectivos mientras que el monto sellado para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada fue de Bs. 183.971.020,00.

El jinete más destacado de la jornada fue para el aprendiz Oliver Medina quien obtuvo cuatro victorias y por el lado de los entrenadores: Fernando Parilli Araujo y Carlos Luis Uzcátegui obtuvieron la cantidad de dos triunfos.

Junta de Comisarios: Resoluciones Razón Cambio de Montas Jinetes

La noche de este domingo, la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) hizo la respectiva publicación de las resoluciones, a fin de conocer los resultados de las respectivas observaciones.

En el presente documento, el personal encargado del comisariato del INH mencionaron las causas por las cuales tres jinetes no estuvieron presente y que, previamente el INH informó el día sábado 08 de noviembre los cambios de sus montas.

Foto: X @OficialINH.

El motivo de la ausencia de los jockeys Franklin Puello (padre), Leomar Sangronis y Franklin Velásquez fue por problemas para mantener el peso corporal.