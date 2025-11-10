Reglamento en mano: La Junta de Comisarios ordena exámenes a la candidata de la R43

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 09 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la reunión 43 de carreras en el Hipódromo Internacional La Rinconada. En esta jornada, el jinete más destacado fue el aprendiz Oliver Medina quien por primera vez gana cuatro compromisos en su carrera. En el ámbito de los entrenadores la lucha continua, en este caso Fernando Parilli Araujo y Carlos Luis Uzcátegui visitaron el recinto de ganadores en par de ocasiones.

Resoluciones: Hipódromo La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos publicó en todas sus plataformas digitales las resoluciones correspondientes a la reunión 43. En ellas se puede apreciar que la Junta de Comisarios del INH solicitan examen clínico completo y muestras especiales para la yegua Chipis Time.

SOLICITUD DE EXAMEN CLÍNICO COMPLETO Y MUESTRAS ESPECIALES

"Vista la actuación del ejemplar CHIPIS TIME N°07, esta Junta de Comisarios procedió a solicitar Examen Clínico completo a la División de Inspección Veterinaria, todo de conformidad con el articulo N°66 literal “g” y 290 del Reglamento Nacional de Carreras. Con relación a esta solicitud, la inspección Veterinaria informó que el ejemplar precitado se presentó SINLESIONES APARENTES por lo cual se solicitó la toma de muestras especiales".

Carrera La Rinconada domingo: Hipódromo La Rinconada

La sexta carrera trajo consigo una competencia especial para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de 3 y 4 carreras (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela). Lo que resultó una victoria si se quiere sorpresiva para la pupila del entrenador Osmil Sequera con la monta del aprendiz Winder Véliz en tiempo de 82.3.

La yegua perteneciente al Stud "Giovanni Pantaleón” dejó en taquilla dividendo de Bs 325,29 a ganador, cabe destacar que la yegua Chipis Time gran favorita arribó en la octava en carrera de 10 participantes.