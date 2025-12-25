NBA: Estos son los juegos de Navidad para este 25 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

No hay descanso en los mejores tabloncillos del mundo y cinco compromisos serán los protagonistas para la jornada de Navidad de este jueves 25 de diciembre. Los Angeles Lakers y Houston Rockets lideran la cartelera de encuentros de la NBA con un nuevo duelo entre LeBron James y Kevin Durant.

El máximo anotador de todos los tiempos de la liga llegará inspirado para el desafío, tomando en cuenta que se convirtió en el jugador más longevo con una presentación de 30 o más puntos superando a Michael Jordan. Mientras que, el alero de los tejanos buscará seguir escalando entre los mejores encestadores de la historia y acercar a su equipo a los primeros lugares en la Conferencia Oeste.

Del mismo lado, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs se enfrentará por segundo partido consecutivo, pero está vez desde el Paycom Center. De la mano de Shai Gilgeous-Alexander, los actuales campeones de la NBA van por la revancha después de ceder 130x110 en el pasado compromiso, que significó la séptima victoria en fila para consolidarse en el segundo lugar del Oeste.

Juegos para hoy en la NBA: 25 DE DICIEMBRE