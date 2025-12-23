NBA: Navidad estrena la joven rivalidad entre Spurs y Thunder

Suscríbete a nuestros canales

Navidad estrena la versión 2.0 de la vieja guerra del Oeste. San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder llegan con récords de élite y una semifinal de NBA Cup todavía caliente: hace apenas diez días, le cortaron la racha histórica a OKC en Las Vegas con un golpe de autoridad.​

Thunder presume la mejor defensa de la liga y un net rating de aspirante serio al título; sostenido por un Shai Gilgeous-Alexander que se mueve como candidato recurrente al MVP. Spurs, han construido alrededor de Victor Wembanyama una ofensiva ya top‑10 en eficiencia en lo que va de temporada.

El día de Navidad nos regala un duelo con sabor a playoffs en esta misma temporada. Ambos núcleos son jóvenes, con contratos largos y margen brutal de crecimiento. Si la vieja generación tuvo sus duelos Kobe‑Duncan, el Oeste empieza a enseñar su próxima saga con Wemby vs Shai en horario estelar.

¿Cuál es la cartelera del día de Navidad en la NBA 2025-26?

La NBA como suele hacer en los últimos años tendrá para ellos solos las transmisiones del día. Contará con 5 encuentros comenzando a la 1:00 pm y finalizando 11:30 pm hora local. Entre los duelos más destacados están: Victor Wembanyama vs Shai Gilgeous-Alexander.

El resto de la cartelera la componen:

Cleveland Cavaliers vs New York Knicks (1:00 pm)

San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder (3:30 pm)

Dallas Mavericks vs Golden State Warriors (6:00 pm)

Houston Rockets vs Los Ángeles Lakers (9:00 pm)

Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets (11:30 pm).

Oklahoma City Thunder el rival a vencer

Oklahoma City Thunder llega a Navidad con el aura de campeón vigente y el mejor net rating de la liga, instalado por varios modelos como posiblemente el equipo más dominante de todos los tiempos. Su arranque de 25-3 solo confirma que, hoy, todo el Oeste se mide contra el estándar Thunder.​

No es solo Shai Gilgeous-Alexander: la defensa de OKC permite casi nueve puntos menos por cada 100 posesiones que el promedio, y las casas de apuestas los tienen como claros favoritos para repetir anillo. En una NBA de paridad, el verdadero desequilibrio está en el Thunder.