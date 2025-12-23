NBA: Shai Gilgeous-Alexander iguala una marca de los inmortales

Suscríbete a nuestros canales

Shai Gilgeous-Alexander es uno de los jugadores más letales de los últimos 5 años en la NBA. Su capacidad anotadora solo se puede comparar con leyendas históricas de la liga. Su último registro es tan impresionante que lo iguala con uno de los inmortales del Salón de la Fama.

En la victoria 119-103 de Oklahoma City Thunder contra Grizzlies, SGA firmó de manera consecutiva su partido número 100 anotando al menos 20 puntos. Una marca que lo coloca en un club exclusivo junto a Wilt Chamberlain, uno de los inmortales más recordados de la NBA.

El canadiense se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia de la liga en lograr el mítico registro. Shai no solo lidera a los Thunder en la temporada, sino que también se inscribe en la memoria estadística de la liga; demostrando que su impacto trasciende el presente y lo acerca a las leyendas.

Los anotadores más consistentes en la historia de la NBA

La consistencia ofensiva de Shai Gilgeous-Alexander lo consolida como uno de los máximos referentes actuales. Su capacidad para generar puntos en cada encuentro lo distingue en una liga donde la regularidad es difícil de sostener, reforzando su candidatura al MVP y el liderazgo de Oklahoma City Thunder.

Top 10 anotadores con más juegos de 20 puntos en la NBA:

Wilt Chamberlain - Philadelphia Warriors: 126 partidos de 1961-63 Shai Gilgeous-Alexander - Oklahoma City Thunder: 100 partidos de 2024-25 Wilt Chamberlain - San Francisco Warriors: 92 partidos de 1963-64 Oscar Robertson - Cincinnati Royals: 79 partidos de 1963-64 Michael Jordan - Chicago Bulls: 72 partidos de 1987-88 Kareem Abdul-Jabbar - Milwaukee Bucks: 65 partidos de 1971-72 Kevin Durant - Oklahoma City Thunder: 63 partidos de 2013-14 Kobe Bryant - Los Ángeles Lakers: 63 partidos de 2005-06 LeBron James - Cleveland Cavaliers: 62 partidos de 2007-08 James Harden - Houston Rockets: 62 partidos de 2018-19

Promedios de Shai Gilgeous-Alexander con Oklahoma City Thunder en 2025-26

La temporada de SGA está siendo de un autentico MVP de temporada. El jugador canadiense está liderando a su equipo rumbo a otros playoffs con una consistencia que lo convierten en parte del top 3 de los jugadores más dominantes del año con una solvencia en cada tiro de leyenda.

Promedio de SGA en 2025-26:

- 28 juegos, 33.3 min, 55-4% tiros, 44.1% triples, 88.6% libres, 4.9 rebotes, 6.5 asistencias, 0.8 bloqueos, 1.5 robos, 2.1 faltas, 2.0 perdidas, 32.5 puntos