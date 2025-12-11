¿Es Shai Gilgeous-Alexander el nuevo Michael Jordan de la NBA?

Suscríbete a nuestros canales

Oklahoma City Thunder escribió su nombre en la final de la NBA Cup tras despachar de forma contundente (138x89) a Phoenix Suns en la jornada de este miércoles por la noche, siendo su decimosexta victoria consecutiva en la presente temporada y con Shai Gilgeous-Alexander como principal referente.

En ese duelo desde el Paycom Center, el canadiense volvió a dar un recital como de costumbre, luego de terminar con 28 puntos, ocho asistencias y par de rebotes para conducir a la victoria a su equipo, que buscará el título en la Copa de la NBA, que tranquilamente puede ser el primero de dos coronas en la actual edición en los mejores tabloncillos del mundo.

Después del notable desempeño, Steve Nash no escatimó elogios al referirse a Shai Gilgeous-Alexander, señalando que el jugador canadiense está entrando en un territorio estadístico que recuerda al legado de Michael Jordan. Según Nash, las cifras que está alcanzando SGA son impresionantes y lo posicionan en un nivel cercano al que es considerado por muchos como el mejor baloncestista de todos los tiempos.

Shai Gilgeous-Alexander a la par de Michael Jordan

La comparación con Jordan no es ligera, considerando el impacto que el seis veces campeón de la NBA dejó en la liga, y al analizar los números del piloto, parece claro que su evolución ha sido nada menos que espectacular. Lo que distingue a Shai Gilgeous-Alexander es su capacidad para dominar tanto en la anotación como en otros aspectos del juego, algo que lo pone en una categoría única.

Ofensivamente, este tipo se está convirtiendo, estadísticamente hablando, en el heredero de jugadores como Michael Jordan. Sé que puede resultar un sacrilegio, pero mirad algunos de estos números: entre todos los jugadores que han promediado más de 30 puntos en una temporada, él tiene el porcentaje de True Shooting más alto. Está segundo en porcentaje en triples, y es sexto en tiros de dos puntos con un 60%", dijo Nash mientras repasaba algunos registros como analista en en Amazon Prime.

Las estadísticas que está acumulando en su carrera están empezando a ser comparadas con las de Jordan, especialmente en términos de eficiencia y consistencia a una edad temprana. A medida que SGA continúa su ascenso en la NBA, la expectación sobre su futuro es cada vez mayor, y las palabras de Steve Nash solo refuerzan la idea de que estamos ante un talento generacional con un potencial ilimitado.