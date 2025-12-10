Él es Indy, el primer perro nominado a Mejor Actor en unos premios

Suscríbete a nuestros canales

Y como Hollywood siempre acostumbra a sorprendernos, ahora en su versión más salvaje, dejó atónito al público al presentar a Indy, el canino protagonista de la película “Good Boy”, como el primer perro en ser nominado a Mejor Actor en unos premios importantes.

De esta manera, el perrito hace historia y se mete en la lista de nominados en los Astra Film Awards 2026. La noticia, lejos de causar molestias, provocó revuelo, risas, debate y sobre todo, una intensa dosis de admiración.

El increíble trabajo de Indy

La cinta de terror, escrita y dirigida por Ben Leonberg, retrata el mundo desde la mirada de Indy con una vida tranquila con su dueño que se transforma en una pesadilla cuando comienzan a ocurrir sucesos sobrenaturales.

Indy, con su mirada fiel y su instinto protector, debe enfrentarse a fuerzas oscuras para cuidar a su familia humana. Esa fusión entre horror, lealtad y vulnerabilidad fue clave para que su “actuación” conquistara a los críticos del séptimo arte.

Quienes evaluaron el trabajo del animal, consideraron que logró transmitir emociones complejas como: miedo, ternura, lealtad y confusión; con una naturalidad que definió el tono de la película. Su presencial resultó tan esencial que muchos opinan que “Good Boy” no sería lo mismo sin él.

El debate detrás de las cámaras

La distinción para Indy no cayó en una categoría especial para animales. Él competirá directamente con actores humanos en la categoría “Mejor Interpretación en una película de Terror o Suspenso”. Entre sus contrincantes figuran estrellas como Ethan Hawke, Alison Brie y Alfie Williams.

Lo sucedido con Indy, encendió una discusión más profunda sobre lo que entendemos por actuación. Algunos aficionados en redes no dudan: “Es el ganador”, “Por fin nominaron a alguien que vale la pena” y “Felicitaciones para ese hermoso actor”.

La gala de los Astra 2026 se celebrará el 6 de enero en Los Ángeles y nadie sabe aún si el jurado se atreverá a premiarlo. Pero solo su nominación ya marca un antes y un después para el cine y sus reglas tradicionales.