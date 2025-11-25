Actriz de Hollywood reflexiona sobre la maternidad a los 43 años: "Más madura"

Suscríbete a nuestros canales

A la actriz y modelo Eva Longoria le ha tocado interpretar diversos roles en series y películas de Hollywood, como “Ama de casas desesperadas”. Sin embargo, su rol más importante es el de ser madre de un pequeñito que lleva por nombre Santiago, de tan solo siete años.

Eva rompió el silencio

En una reciente entrevista la estadounidense reflexionó de su experiencia de ser madre a los 43 años, una edad que para muchos es avanzada en una mujer. Pero, para Eva fue la edad perfecta, ya que pudo cumplir muchas metas y objetivos antes de traer al pequeñito al mundo.

Una etapa importante, seria y de mucha entrega que vive junto a su esposo José Bastón, un empresario mexicano que fue presidente de Televisa, una de las empresas de comunicación más grande de habla hispana en el mundo.

El pequeño Santiago Enrique Bastón Longoria nació en Los Ángeles, California, el 18 de junio de 2018, siendo una enorme bendición de Dios para Eva, llevándola en alejarse un poco de los medios, para dedicarse de lleno a la educación, su hogar y esposo.

“Cuarenta años de mí fue tiempo suficiente, fui muy bendecida al tener a mi hijo en una etapa más madura de la vida porque viajé e hice todo lo que tenía que hacer por mi carrera", manifestó.

Longoria: “Santiago es mi mayor inspiración”

La estrella ha sabido como llevar a la perfección su vida, carrera y mantener a su único retoño totalmente alejado de las redes sociales, en las que comparte videos e imágenes de su día a día como cocinando, leyendo, limpiando, trabajando y dedicada por completa a su familia.

"Mi familia es mi prioridad, entonces si digo que sí a algo y me aleja de ellos por un tiempo, tiene que ser algo que realmente voy a disfrutar y con personas con las que de verdad quiero trabajar", comentó en la conversación.