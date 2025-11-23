Este es el veredicto final de la demanda a Vin Diesel por agresión sexual

Suscríbete a nuestros canales

La demanda presentada en 2023 por Asta Jonasson, exasistente de Vin Diesel, acusaba al actor de agresión sexual, discriminación laboral y despido improcedente por hechos que supuestamente ocurrieron en 2010 en Atlanta, Georgia, durante el rodaje de la quinta entrega de la saga “Fast & Furious”.

Según la denuncia, Diesel la habría acosado sexualmente en un hotel, lo que desató gran atención mediática. Ahora se conoce cuál fue la decisión del juez ante lamentable hecho.

¿Cuál será el destino de Vin Diesel?

El juez Daniel M. Crowley, del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, desestimó la demanda alegando que las leyes de California no tenían aplicabilidad extraterritorial, es decir, los hechos denunciados ocurrieron fuera del estado y la ley no los cubría.

Además, la parte de discriminación laboral fue rechazada porque la demandante no presentó a tiempo la queja ante la agencia correspondiente de California, requisito indispensable.

En realidad, el fallo no evaluó el fondo de las acusaciones (si son verdaderas o falsas), sino que se terminó por cuestiones de jurisdicción y procedimiento.

Reacciones

Por un lado, los abogados de la estrella de “Rápidos y Furiosos” declararon estar “agradecidos de que el tribunal haya puesto fin a esta demanda sin fundamento”.

Por otro lado, la parte demandante manifestó que “presentará apelación” porque considera que lo procedimental no debe impedir que el caso sea examinado a fondo.

El ambiente mediático ya especulaba con que este episodio podría haber afectado la imagen de Diesel en la industria, pero el desenlace hasta ahora le da un “respiro”.