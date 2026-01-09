Lightning Tones defenderá su título ante Hades en el Sunshine Classic Stakes por $75,000 en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, tiene prevista una cartelera de once competencias en la cual fueron incluidas dos Stakes exclusivos para ejemplares nacidos y criados en Florida. Ambas gestas tienen un valor de $75,000 cada una.

El Sunshine Classic Stakes, que atrajo a seis machos adultos, entre ellos el campeón defensor Lightning Tones que defenderá su título de esta carrera, ante el ganador del Holy Bull (G3), Hades.

Gulfstream Park: Esta será la edición 23 de la Sunshine Classic Stakes

La 23° edición del Sunshine Classic de 1 1/16 millas (1.700 m) para machos de 4 años o más criados en Florida comparte la cartelera en un programa de 11 carreras con la 24° edición del Sunshine Filly & Mare Turf de $75,000 para hembras mayores criadas en el estado programada para una milla de dos vueltas en el césped.

Hades, la última vez que enfrentó a los caballos criados en Florida, se alzó con una victoria aplastante por ocho cuerpos en su segunda carrera, preludio de lo que sería su mejor triunfo en el Holy Bull (G3).

El castrado, ahora de 5 años, corrió 11 carreras durante las dos temporadas siguientes sin conseguir otra victoria antes de triunfar el 6 de diciembre en Tampa Bay Downs. El hijo de Awesome Slew, será guiado por Tayller Gaffalione para Joseph Orseno.

Gulfstream Park: Rivales de postín a considerar

Entre sus rivales se encuentran dos ex ganadores del Clásico, Lightning Tones y Lure Him In, quienes intentan unirse a Mucho Macho Man como los únicos caballos en ganar la carrera más de una vez. Mucho Macho Man ganó en 2012 y 2014, este último tras su emblemática victoria en la Breeders' Cup Classic (G1) de 2013.

Lightning Tones, propiedad de José Castro y entrenado por él, es el campeón defensor, tras remontar desde el último lugar para lograr una victoria por un cuerpo sobre One Sharp Cookie.

Lure Him In ganó el Sunshine Turf en 2022 y el Classic en 2024, aventajando por una cabeza al millonario Octane, quien posteriormente ganó el Grado 3, este año llevará la monta de Edwin González para Sam Wilensky.

La nómina del Sunshine Classic Stakes, la completan Pure Class con Javier Castellano, ganador del Sophomore Stakes 2024. Awesome Train con Irad Ortis Jr, que llegó segundo en la pasada edición, y Neoequos con Husbands. La prueba está pautada para la décima, con hora de inicio 5:50 p.m hora criolla.